Neymar se va de fiesta y es captado cariñoso con una modelo brasileña [FOTOS]

Neymar actualmente viene protagonizando todas las portadas de los medios deportivos por su posible regreso al Barcelona. Hasta hace poco, él se encontraba en medio de acusaciones por haber abusado sexualmente de una modelo brasileña, pero dejó ello atrás y ahora se deja ver nuevamente en las fiestas.

Este último martes, el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior celebró por adelantado en Río de Janeiro su cumpleaños número 19 en una fiesta por todo lo grande, a la cual asistieron alrededor de 400 invitados.

Las celebraciones se llevaron a cabo en una exclusiva casa de fiestas, en donde se dieron cita muchos futbolistas del medio, entre ellos Marcelo, Rodrygo Goes, Paulinho, Lincoln, entre otros jugadores del medio local. Además, también estuvieron presentes artistas reconocidos de su país.

Pero, sin duda, el que se llevó todos los reflectores por encima del cumpleañero fue el ‘10’ del PSG, que por ahora se encuentra en descanso tras ser desconvocado de la selección ‘verdeamarela’ por una lesión sufrida en un partido amistoso contra Qatar.

En medio de una grabación de Marcelo para las ‘stories’, se puede ver a 'Ney' muy cariñoso junto a una mujer, de quien se especula que podría ser la modelo brasileña Nathalia Félix.

Estas especulaciones no habrían gustado nada al ex jugador del Barcelona, que eligió una foto de la modelo para dejar un comentario haciendo su descargo.

“No era ella, y si fuese, ¿cuál es el problema? Demasiada gente se mete donde no debe, tendrían que vivir y ser felices haciendo lo que les guste y no quedarse insultando a personas que realmente no conocen. Detrás de toda persona existe un ser humano que ha luchado mucho para llegar adonde está. Respete más y escriba menos” escribió Neymar.