Copa América 2019 [EN VIVO] Fixture, horarios y programación completa de los cruces de cuartos de final

Partidos de hoy Copa América 2019 | Los cuartos de final se jugarán desde el jueves 27 al sábado 29 junio en los diversos escenarios de la "Tierra del Jogo Bonito". Brasil y Paraguay iniciarán los partidos y Perú y Uruguay se encargarán del cierre que dará a conocer a los clasificados a las semifinales del torneo. Revisa la programación completa, con los horarios, los canales, los cruces y todo lo que necesitas saber por Libero.pe.

Qué son los cuartos de final en el fútbol

Los ochos mejores equipos clasificados en la fase de grupo de un determinado torneo -en este caso la Copa América 2019- sea fútbol, vóley, básquet, entre otros, y se utiliza para definir a los cuatro vencedores de esas llaves hasta llegar a la ronda de semifinales y la final. El objetivo es buscar al mejor de todos y será el nombrado campeón. Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay y Chile son los clasificados a la eta de cuartos de final del torneo sudamericano.

Qué países clasificaron a fecha de Cuartos de Final Copa América 2019

Brasil (primero), Venezuela (segundo) y Perú (mejor tercero) clasificaron para el grupo A; mientras que Colombia (primero), Argentina (segundo) y Paraguay (mejor tercero) lo hicieron en el grupo B. Uruguay (primero) y Chile (segundo) lo hicieron en el grupo C de la Copa América 2019. Revisa la tabla de posiciones previo a los cuartos de final de la Copa América 2019.

Programación y Fechas Cuartos de Final Partidos de Hoy Copa América

A continuación, revisa la programación de todos los partidos de la fase de cuartos de final de la Copa América 2019.

Brasil vs Paraguay

Partido: Brasil vs Paraguay

Día: jueves 27 de junio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 9.30 p.m. (Asunción) | 10.30 p.m. (Brasilia)

Estadio: Arena de Gremio (Porto Alegre)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Paraguay: Tigo Sports y DirecTV Sports.

Venezuela vs Argentina

Partido: Venezuela vs Argentina

Día: viernes 28 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 3.00 p.m. (Caracas) | 4.00 p.m. (Argentina)

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Colombia vs Chile

Partido: Colombia vs Chile

Día: viernes 28 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 2.00 p.m. (Bogotá) | 3.00 p.m. (Santiago)

Estadio: Arena Corinthians (Sao Paulo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y DirecTV Sports Colombia.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Perú vs Uruguay

Partido: Perú vs Uruguay

Día: sábado 29 de junio

Estadio: Arena Fonte Nova (Salvador de Bahía)

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 4.00 p.m. (Montevideo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Montevideo: DirecTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay y VTV Uruguay (español).

Apuestas por los cuartos de final de la Copa América 2019

Casa de apuestas: Te apuesto

Brasil: 1.15

Empate: 7.25

Paraguay: 18.00

Casa de apuestas: Inkabet

Brasil: 1.17

Empate: 7.50

Paraguay: 19.00

Casa de apuestas: Betsson

Brasil: 1.20

Empate: 7.20

Paraguay: 17.50

Casa de apuestas: Doradobet

Brasil: 1.18

Empate: 7.20

Paraguay: 19.00

Cómo quedaron los cuartos de final Copa América Perú, Argentina y Colombia

La información será actualiza en los próximos días. No obstante, el vencedor del Brasil vs Paraguay enfrentará al de la llave entre Venezuela vs. Argentina; mientras que el ganador del Colombia vs. Paraguay enfrentará al del partido Perú vs. Uruguay.

Cuando empiezan los cuartos de Final de la Copa América 2019

Los cuartos de final inician este jueves 27 de junio con el partido entre Brasil y Paraguay en el Arena de Gremio. Al día siguiente (viernes 28 de junio), habrán dos partidos muy interesantes: Venezuela vs. Argentina (Estadio Maracaná) y Chile vs. Colombia (Arena Corinthians). El último clasificado se conocerá el sábado 29 de junio con el partido entre Perú y Uruguay en el Arena Fonte Nova.

¿Perú clasificó a los cuartos de final Copa América?

La última vez que Perú clasificó a los cuartos de final de la Copa América fue el pasado 17 de junio de 2019 por la edición de la Copa América Centenario, que se disputó en los Estados Unidos. La Blanquirroja cayó por 4-2 en la tanda de penaltis ante Colombia tras igualar 0-0 durante los 90 minutos. Christian Cueva y Miguel Trauco fallaron en sus disparos. Ahora, los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán pasar a semis frente a la Uruguay de Luis Suárez y Edinson Cavani.

Con quién juega Colombia en cuartos de Final

Colombia, primero del grupo B, medirá fuerzas contra la selección de Chile en los cuartos de final. El partido se disputará el próximo viernes 28 de junio a las 2.00 p.m. (hora de Lima y Bogotá) y 3.00 p.m. (hora de Santiago) en el Arena Corinthians.

Sedes de los partidos cuartos de final Copa América

El Arena do Gremio está ubicado en el corazón de la ciudad de Porto Alegre, estadio de Río Grande do Sul, Brasil. Es donde el Gremio hace sus partidos de local. Cuenta con una capacidad para 60.540 espectadores. Su inauguración se dio el 8 de diciembre de 2012. El partido inagural fue entre el Gremio y el Hamburgo de la Bundesliga de Alemania. Venezuela 0-0 Perú, Qatar 0-2 Argentina, Paraguay vs Brasil y un partido de las semifinales son los juegos designados para este estadio en la Copa América 2019.

El Estadio Maracaná es un estadio de fútbol de la ciudad de Río de Janeiro y el más grande de todo Brasil. También el más grande del mundo por mucho tiempo. Fue la principal sede de los Mundiales 1950 y 2014. Cuenta con una capacidad máxima de 78.838 espectadores y fue inaugurado el 24 de junio de 1950. En la presente Copa América 2019, la cancha acogió los partidos Boliva 1-3 Perú, Chile 0-1 Uruguay y ahora tendrá el Venezuela vs. Argentina (cuartos) y la gran final a disputarse el próximo 7 de julio.

El Arena Corinthians es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de São Paulo (Brasil), más precisamente en el barrio de Itaquera, en la parte este de la ciudad. Es propiedad del club Corinthians, que lo utiliza para partidos de fútbol. Tiene una capacidad para 47 605 espectadores y fue escogido como sede de la Copa Mundial de 2014, incluyendo el partido inaugural. Para la disputa de la copa mundial se montaron gradas con 13 600 lugares temporales, para un total de 61 600 asientos. Fue escenario del Brasil 5-0 Perú durante la fase de grupos de la Copa América 2019. También, lo será para el duelo Colombia vs Chile y el partido por el tercer puesto.

El Arena Fonte Nova1 pertenece a la ciudad de Salvador Bahía, en Brasil, de propiedad del gobierno del estado de Bahía y que es utilizado por el Esporte Clube Bahia y en ocasiones por el Esporte Clube Vitória. Fue inaugurado en 1951 con el nombre Estadio Octávio Mangabeira y reconstruido con motivo de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Tras la remodelación cuenta con una capacidad para 55 000 espectadores sentados. En la fase de grupo de la Copa América 2019, acogió los siguientes partidos de la fase de grupos: Brasil 0-0 Venezuela, Argentina 0-2 Colombia, Colombia 1-0 Paraguay y Ecuador 1-2 Chile. También será escenario del Perú vs. Uruguay, partido de los cuartos de final.