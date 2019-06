Argentina vs Venezuela [TV Pública en vivo] Gol de taco de Lautaro, 1-0 en directo ¡Juega Messi!

TV Pública EN VIVO Argentina vs Venezuela ONLINE Ver Partido de hoy por América TV GO EN VIVO desde las 2.00 p.m. (hora de Lima) y 4.00 p.m. (hora de Buenos Aires). El segundo partido de los cuartos de final de la Copa América 2019 se disputará este viernes 28 de junio en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro. Lionel Messi saldrá por un gol con la Albiceleste. Mira todos los detalles EN DIRECTO y vía INTERNET con los canales, los horarios, los cruces de cuartos de final y todos los goles en video en el minuto a minuto de Libero.pe.

Sigue todos los detalles del Argentina vs. Venezuela en directo.

Minuto a minuto.

15' Tarjeta amarilla para Lautaro Martínez.

12' El árbitro consulta el VAR. ¡El gol sí vale!

10' Golazo de Lautaro Martínez. Argentina ya gana 1-0 a Venezuela.

9' Tiro de esquina para Argentina. Va Lionel Messi. La pierde De Paul. Nuevo tiro libre para Argentina.

7' ¡Ufff...! Paredes no la pudo empujar y Fariñez vuelve a salvar a Venezuela.

6' Tiro de esquina que es cobrado por Lionel Messi. Cabezazo de Otamendi. ¡Nuevo tiro de esquina para Argentina!

3' Presiona la Argentina en campo de Venezuela.

3' El centro de Lionel Messi es rechazado. ¡Ahora prueba Messi! Choca en la defensa.

3' ¡Atención! Se escapó el "Kun" Agüero y lanzó un potente disparo sobre el arco de Fariñez. La echó al córner. ¡Se salva Venezuela!

2' Se recupera Argentina. Ahora hay falta sobre Rodrigo De Paul.

1' Tiro libre para la selección de Venezuela.

1' ¡Comenzó el partido entre Venezuela y Argentina!

- Todo listo.

- Se viene un partidazo entre Argentina y Venezuela. Hay gran cantidad de publico en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

- Himno Nacional de Venezuela.

- Himno Nacional de Argentina.

- Venezuela nunca ganó a Argentina en la Copa América: En las cinco ocasiones en las que se enfrentaron, siempre ganó la Albiceleste y por goleada. 5-1 en 1967; 1-5 y 11-0 en 1975 (se jugaba con eliminatorias a doble partido); 3-0 en 1991 y 4-1, en la Copa América Centenario de 2016.

- Sale la selección de Argentina.

- ¡Comenzó el calentamiento en el Estadio Maracaná!

- ¡Culminó el calentamiento de Argentina y Venezuela!

- ¡Comenzó el calentamiento en el Estadio Maracaná!

- Con César Luis Menotti al frente y muchos de los que tres años después se proclamarían campeones del mundo, Argentina aplastó a la selección venezolana en Rosario, el 10 de agosto de 1975. 11-0 que es la mayor goleada lograda por una selección argentina en la Copa América.

- Es la cuarta ocasión en la que la Vinotinto supera la fase de grupos, pero de forma consecutiva. Lo logró por primera vez en 2007, cuando fue anfitrión, repitió en 2011 -la única ocasión en la que logró superarla con el 2-1 frente a Chile-, en 2015 paró ante Perú (1-0), y volvió en 2016, cuando Argentina le frenó en seco. Con el actual formato, Argentina ha estado siempre en cuartos de final, salvo en 2001, cuando renunció a disputar en Colombia la Copa América por considerar que no había la seguridad suficiente.

- Rafael Dudamel es el único entrenador venezolano que ha logrado tres victorias en la Copa América. En la edición de 2016 derrotó por 1-0 a Uruguay y Jamaica y en la actual a Bolivia (3-1).

- 5 de diciembre de 1956. Copa Raúl Colombo. Brasil 1-2 Argentina

- 7 de julio de 1957. Copa Roca. Brasil 1-2 Argentina

- 12 de julio de 1960. Copa del Atlántico. Brasil 5-1 Argentina.

- 16 de abril de 1963. Copa Roca. Brasil 5-2 Argentina.

- 9 de junio de 1965. Amistoso. Brasil 0-0 Argentina

- 7 de agosto de 1968. Amistoso. Brasil 4-1 Argentina

- 8 de marzo de 1970. Amistoso. Brasil 2-1 Argentina.

-19 de mayo de 1976. Copa del Atlántico. Brasil 2-0 Argentina

- 2 de agosto de 1979. Copa América. Brasil 2-1 Argentina.

- 14 de septiembre de 1983. Copa América. Brasil 0-0 Argentina.

- 12 de julio de 1989. Copa América. Brasil 2-0 Argentina

- 29 de abril de 1998. Amistoso. Brasil 0-1 Argentina

- 31 de mayo de 1964. Torneo de las Naciones. Argentina 2-0 Portugal.

- 6 de junio de 1964. Torneo de las Naciones. Argentina 1-0 Inglaterra.

- 29 de junio de 1972. Torneo Independencia. Argentina 1-3 Portugal

- 9 de julio de 1972. Copa Independencia de Brasil. Argentina 2-4 Yugoslavia.

- 14 de julio de 1989. Copa América. Argentina 0-2 Uruguay

- 16 de julio de 1989. Copa América. Argentina 0-0 Paraguay

- 15 de julio de 2014. Copa Mundial. Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina

- 13 de julio de 2014. Copa Mundial. Argentina 0-1 Alemania

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Sergio Agüero.

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Sergio Agüero.

Entrendor: Lionel Scaloni.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Del Pino, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Junior Moreno, Juan Pablo Añor; Darwin Machís, Jefferson Savarino; Salomón Rondón.

Entrenador: Rafael Dudamel.

- El pasado 23 de junio, Lionel Scaloni se convirtió en el primer técnico amonestado en la historia de la Copa América, por pedir que le sacasen la segunda tarjeta amarilla al catarí Ali Almoez, en el último partido de la fase de grupos de Brasil 2019.

- El cambio en las reglas del juego, que entró en vigor el 1 de junio, permite que se amoneste a los componentes del cuerpo técnico y Scaloni fue el primero en sufrirlo.

- Argentina llevó el peso del partido en los tres encuentros de la primera fase, con posesiones por encima del 50 por ciento incluso contra Colombia (53 por ciento).

- Venezuela ha preferido siempre ceder la iniciativa al rival y hasta en la victoria contra Bolivia tuvo menos el balón que La Verde (45 por ciento).

- A Venezuela le gusta menos el balón que a Argentina

- El último encuentro terminó en victoria para Venezuela por 3-1 ante Argentina.

- El ganador enfrentará a Brasil, que ayer derrotó en la tanda de penales (4-3) a Paraguay.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Argentina vs. Venezuela!

El partido entre Argentina vs Venezuela será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público argentino lo hará a través de los canales de TV Pública, TyC Sports, FOX Sports y DirecTV.

En Chile, el Canal 13 -o Teletrece- y la TVN tendrá la cobertura especial para el Argentina vs. Venezuela; en Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Estadio Maracaná. En Venezuela se verá por Venevision y TVes.

Ya no hay margen de error, es ganar o quedarse en el camino y consumar un nuevo fracaso para la Argentina de Lionel Messi, que esta tarde en Río de Janeiro (2:00 p.m.), tendrá que frenar a una motivada selección de Venezuela.

La irregularidad de Argentina no le permite confiarse, por lo que una vez más, tendrán que depositar sus esperanzas en el talento del genio rosarino Lionel Messi, dado que hasta ahora -más allá de algunos minutos de buen fútbol ante Qatar- ha sido más de lo mismo en los últimos meses. Contra Venezuela aguarda una historia difernte en el marco de la Copa América 2019.

Las estadísticas tampoco ayudan, en la pasada Eliminatoria Argentina no pudo vencer a Venezuela. En Caracas, el resultado fue 2-2; y en Buenos Aires 1-1. Además, en el último enfrentamiento entre ambos fue victoria para los de Rafael Dudamel (3-1 en Madrid) en el retorno de Lionel Messi en la selección Albiceleste. ¿Podrá vencer a Argentina en la Copa América?

Bajo este escenario, Argentina tiene la obligación de traerse abajo a la ascendente Venezuela, que apenas ha recibido un gol en tres partidos de la Copa América y que además ha sabido hacerle frente al poderoso Brasil. La Albiceleste tiene esta tarde un duro reto para meterse a las semifinales del torneo sudamericano.

Así llega Venezuela al partido ante Argentina

En vísperas del choque, Rafael Dudamel, técnico venezolano, encerró en una frase todo el significado de los cuartos de final de la Copa América que este viernes, con el Maracaná como escenario, enfrenta a Argentina y Venezuela.

Un partido que, por primera vez, no se explica desde la historia -Venezuela nunca ganó a Argentina en Copa América-, ni por el peso de la camiseta, ni, siquiera, por la presencia del mejor en las filas de la Albiceleste.

El análisis previo conduce al momento de cada uno y, de ese, sale ganadora la sorprendente Venezuela, un conjunto con un proceso definido y un objetivo claro; ha puesto la mira en las eliminatorias porque quiere dejar de ser el único equipo sudamericano que no ha jugado nunca un Mundial, pero antes hace una ambiciosa parada en la Copa América.

"Venimos a jugar seis partidos, ya llevamos cuatro", repiten como un mantra el entrenador y sus jugadores.

Y en ese trayecto, Venezuela ha conseguido sobrevivir con un jugador menos ante Perú, resistir el asedio de Brasil y lograr un importante refuerzo anímico con su sólida victoria contra Bolivia (3-1).

Hora de Buenos Aires y hora de Caracas ver hoy partido Argentina vs Venezuela

Perú: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

Qué canales transmitirán partidos Copa América 2019 Argentina vs Venezuela hora peruana

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play y TyC Sports Argentina.

Venezuela: Venevision, TVes, DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Perú: América Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes y América TV GO.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Bolivia TV.

Brasil: GloboEsporte.com, SporTV Play, SporTV y Globo TV.

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, Canal 13, TVN y CDF HD.

China: PPTV Sport China.

Colombia: Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes y Caracol Play.

Costa Rica: Repretel En Vivo, TDN y Sky HD.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2 y SportsMax App.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Sky HD, TCS GO, TDN

Francia: beIN Sports 2 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky HD, TeleOnce Guatemala, TDN y Chapin TV.

Haití: Tele Haiti, SportsMax App y SportsMax 2.

Honduras: Tigo Sports Honduras, Sky HD y TDN.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere, TDN, Azteca Deportes En Vivo, Sky HD, UnivisionTDN, Azteca 7 y Nu9ve.

Holanda: Fox Sports 4, Fox Sports Go y Fox Sports 5.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y beIN SPORTS 1 New Zealand.

Nicaragua: TDN, Sky HD

Panamá: TDN, TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay, RPC

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax 2 y SportsMax App.

España: DAZN Spain.

Inglaterra: Premier Player HD y Premier Sports 1.

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, Globo TV Internacional y Telemundo.

Uruguay: NS Eventos HD, NS Eventos 1, TCC, vera+, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, Venevision y DIRECTV Sports Venezuela.

Cómo ver América TV GO EN VIVO y Fox Sports EN VIVO DirecTV

Inicia tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América 2019. Asimismo, todas las transmisiones EN DIRECTO de los juegos de Argentina, Venezuela, Paraguay, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutaron de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV GO EN VIVO Partidos hoy Copa América 2019

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD)

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO Copa América | Argentina vs Venezuela | Canales

Paraguay: Canal 100 (SD) y Canal 710 (HD).

Vox TV Digital: Canal 57 (SD) y Canal 1023 (HD).

Sur Multimedia : (Encarnacíon): Canal 15 (Analógico), Canal 107 (Digital) y Canal 709 (HD)

TV Cable Paraná (Ciudad del Este): Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 712 (HD)

Paraguay Mi Cable (Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque): Canal 25 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 711 (HD).

Costa Rica: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD).

Bolivia: Canal 700 (HD).

Tigo Sports +: Canal 101 (SD) y Canal 711 (HD).

El Salvador: Canal 15 (Analógico), Canal 300 (Digital) y Canal 801 (HD)

Costa Rica Coopelesca Cable e Internet: (San Carlos) y Canal 109 (Digital)

Guatemala Cable DX : (Quetzaltenango): Canal 6 (Analógico).

Argentina DirecTV: Canal 634 (SD).

Cómo ver TyC Sports EN VIVO Copa América | Argentina vs Venezuela | Canales

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

Cómo ver DirecTV Sports, Tigo Sports y TV Pública Copa América 2019

Aquí revisa la guía de canales del Argentina vs Venezuela.

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Argentina vs Venezuela | Canales

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Cómo ver TV Pública EN VIVO Argentina vs Venezuela | Canales

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

Dónde ver Canal 7 gratis de TV Pública EN VIVO Argentina vs Venezuela | Canales

VHF Repetidoras: Canal 7.

TDA: Canal 23.1 (HD) y Canal 23.31 (Móvil)

Antina: Canal 12.

TV Red Chile: Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú: Canal 62.

Mundo Pacífico Chile: Canal 142.

Tigo Star Paraguay: Canal 62.

Cable de la Costa Chile: Canal 19 y Canal 3.

PTV Telecom: Dial 78.

Cablevisión Flow: Canal 11 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 7 (HD).

Claro TV: Canal 11 (HD).

Dibox: Canal 30 (HD) y Canal 644 (HD).

Apuestas y pronósticos Qatar vs Argentina EN VIVO Copa América 2019

Casa de apuestas: Betsson

Argentina: 1.57

Empate: 3.85

Venezuela: 7.30

Casa de apuestas: Betfair

Argentina: 1.56

Empate: 3.50

Venezuela: 6.00

Casa de apuestas: Bet365

Argentina: 1.57

Empate: 3.80

Venezuela: 6.00

Casa de apuestas: Rivalo

Argentina: 1.55

Empate: 3.80

Venezuela: 6.50

Casa de apuestsa: Inkabet

Argentina: 1.57

Empate: 4.00

Venezuela: 7.00

Qatar: 13.00

Qué países clasificaron a Cuartos de Final Copa América 2019 EN VIVO

Brasil, Venezuela y Perú por el grupo A; Colombia, Argentina y Paraguay por el grupo B; e Uruguay y Chile por el grupo C.

Cuartos de final Copa América Argentina vs Venezuela | Link streaming

Partido: Brasil 0-0 [4-3] Paraguay [Brasil a las semifinales de la Copa América]

Día: jueves 27 de junio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 9.30 p.m. (Asunción) | 10.30 p.m. (Brasilia)

Estadio: Arena de Gremio (Porto Alegre)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Paraguay: Tigo Sports y DirecTV Sports.

Partido: Venezuela vs Argentina

Día: viernes 28 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 3.00 p.m. (Caracas) | 4.00 p.m. (Argentina)

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Partido: Colombia vs Chile

Día: viernes 28 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 2.00 p.m. (Bogotá) | 3.00 p.m. (Santiago)

Estadio: Arena Corinthians (Sao Paulo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y DirecTV Sports Colombia.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Partido: Perú vs Uruguay

Día: sábado 29 de junio

Estadio: Arena Fonte Nova (Salvador de Bahía)

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 4.00 p.m. (Montevideo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Montevideo: DirecTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay y VTV Uruguay (español).

Alineaciones y Formaciones Argentina vs Venezuela EN VIVO Copa América

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Sergio Agüero.

Entrendor: Lionel Scaloni.

Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán, ayudado en las bandas por sus compatriotas Wilmar Navarro y Jhon León. En el VAR estará el peruano Diego Haro.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Luis Mago, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Junior Moreno, Yangel Herrera (Juan Pablo Añor); Darwin Machís, Jefferson Savarino; Salomón Rondón.

Entrenador: Rafael Dudamel.