Manchester United: Conoce a Aaron Wan-Bissaka, joven figura que viene del Crystal Palace [VIDEO]

Las participaciones del Manchester United no han sido las más brillantes en las últimas temporadas, ni en la Premier League ni en la Champions League. El momento del poderoso club inglés no es de los mejores, pero la directiva ya tiene en mente algunos detalles para salir de la incómoda situación, siendo una de ellas la contratación de nuevo jugadores.

Tras renovar la confianza en el entrenador Ole Gunnar Solskjaer, quien sacó buenos momentos futbolísticos del equipo llegando en medio de una crisis de la temporada ya iniciada, ahora buscan darle todas las posibilidades para que pueda armar un equipo como quiere. Ya con el mercado de fichajes abierto, el DT noruego no pierde el tiempo y cerró un fichaje.

A través de sus redes sociales, el Manchester United anunció el traspaso de Aaron Wan-Bissaka, joven lateral derecho que deslumbró en la Premier League desde su aparición en el 2018. La llegada del jugador tiene que ver también con la nueva política de los ‘Diablos Rojos’ por llevar a sus filas a jugadores de corta edad y que sean británicos.

