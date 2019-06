Gerardo Martino es el primer técnico suspendido por doble amarilla: "Es increíble que no haya VAR" [VIDEO]

Las nuevas reglas impuestas por FIFA empiezan a desatar la polémica. Desde la inclusión del VAR hasta algunos estamentos estipulados: como los cobros de penales por la mano, así como las tarjetas amarillas para los directores técnicos.

Es justamente, este el último referido, que Gerardo Martino ha sido protagonista: se convirtió en el primer técnico suspendido por recibir dos tarjetas amarillas en un torneo. Y es que el 'Tata' cuestionó las decisiones del árbitro panameño John Pitti, quien fue objeto de polémica.

"El penal ustedes vieron. No fue 'foul. Es imposible con la tecnología que hay hoy, VAR en México y Estados Unidos, que se dispute este torneo sin VAR. En la Copa América paran 200 veces por VAR, hoy (ayer) anularon cuatro goles por VAR y nosotros no tenemos. Las cosas hay que decirlas", indicó Martino evidenciando su molestia.

"Me tocó ganar y me gusta decir las cosas. Porque cuando uno habla es para ayudar a que esto mejore. No mejora de esta manera. De la misma manera que no me parece justo que un árbitro de Panamá, que viene por la otra llave, dirija este partido. Hay árbitros de Nicaragua, Honduras, Trinidad y Tobago que se quedaron fuera", agregó en conferencia de prensa.

Martino - para escenificar su molestia (entorno a la nacionalidad del árbitro principal) - utilizó lo que aconteció en el Mundial Rusia 2018, cuando llegó a cuartos de final con Paraguay y en donde enfrentó a España.

"A mí, en los cuartos de final de Sudáfrica, Paraguay vs España, me dirigió un árbitro de Guatemala. ¿Por qué no puede dirigir el árbitro de esa nacionalidad este partido? Y no poder a un árbitro que está interesado y va por la otra llave", concluyó.

EL DATO

Gerardo Martino no podrá estar en la semifinal de la Copa Oro ante Haití por la suspensión.