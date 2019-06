¡Lamentable! Florijana Ismaili, futbolista de la Selección de Suiza, desapareció mientras buceaba

Florijana Ismaili es una futbolista de la Selección de Suiza que, lamentablemente, se encuentra desaparecida tras ingresar al Lago de Como en Italia. La deportista también es parte del club Young Boys, el cual hizo oficial su desaparición mediante sus cuentas de redes oficiales.

Este lamentable incidente ocurrió el último sábado por la tarde, cuando la deportista ingresó al mencionado lago para realizar otro de sus deportes favoritos: el buceo. La persona que estuvo con ella y que precisamente la acompañó en su ingreso, contó que la jóven de 24 años ingresó comúnmente al lago, pero que, al cabo de algunos minutos la desesperación se aprovechó de él al no ver su salida del lugar.

La policía del sector, bomberos y personal de rescate, se apersonaron al lugar para de inmediato realizar las diligencias y empezar la búsqueda de Ismaili, sin embargo, no lograron encontrar ninguna respuesta positiva que pueda dar tranquilidad a sus seres queridos. Hasta el momento no hay ningún otro indicio.

Los agentes no quisieron dar declaraciones luego de concluida la búsqueda del primer día, sin embargo, se pudo conocer por trascendidos que los mismos policías indicaron que el pronóstico de la situación no sería favorable, aunque hasta no tener la certeza de lo que sucedió finalmente con la joven, no darán ningún tipo de declaración.

Por su parte, el Young Boys, hizo extensiva la noticia a través de Twitter indicando que no pierden ni perderán las esperanzas de una noticia favorable sobre la deportista. Falta la jugadora de YB, Florijana Ismaili Se les ha informado que nuestra jugadora Florijana Ismaili ha desaparecido desde la tarde del sábado en el Lago Como después de un accidente de natación”.

Además agregaron: “Las búsquedas por la policía continúan. Estamos muy preocupados y no hemos perdido la esperanza de que todo salga bien. Estamos en contacto cercano con los miembros de la familia y le pedimos que comprenda que no podemos proporcionar más información en este momento. Le informaremos de nuevo en cuanto sepamos más”, concluyeron.