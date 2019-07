Toni Kroos sobre la Liga Santander: "En España pasas de héroe a idiota en una semana"

Tras ganar la Copa del Mundo con Alemania, en Brasil 2014, Toni Kroos llegó al Real Madrid, desatando la emoción de los hinchas blancos. Han pasado cinco años de aquél suceso, el volante alemán es uno de los referentes de los 'galácticos'.

Pese a su irregular temporada, Kroos siempre fue claro en afirmar que su último equipo como futbolista profesional será el Real Madrid."Es el mejor equipo del mundo", señaló el volante.

Este martes, Toni acudió a Berlín para presenciar el estreno del documental sobre su vida que hace referencia su trayectoria en la élite del fútbol. "La película significa mucho para mí. Fue una decisión difícil hacerla, pero al final acepté y me alegro de haberlo hecho", señaló el volante.

Sin embargo, su sonrisa cambió cuando le preguntaron sobre la exigencia que hay por jugar en uno de los equipos más importantes del mundo.

"En España el asunto es todavía más extremo. Uno puede ser una semana el héroe más grande y a la semana siguiente el máximo idiota pero yo veo las cosas desde una óptica realista, no caigo en los extremos y con ello me ha ido bien, con eso he tenido éxito", señaló el jugador alemán.