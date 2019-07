Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY jueves 4 de julio

Partidos de hoy Copa América 2019 jueves de 4 de julio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en la Europa League, Copa Oro 2019, Liga Pro de Ecuador, MLS, Amistoso de Clubes y Wimbledon. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

La Copa América Brasil 2019 entró en su recta final tras conocer a los dos ganadores de las semifinales entre Brasil vs Argentina y Perú vs Chile. Sin embargo, este certamen no será el único apetecible ya que también tendremos choques por la Europa League, Liga Pro de Ecuador, Major League Soccer, Amistoso de Clubes y Wimbledon.

COPA AMÉRICA 2019

El pasado martes de 2 julio de 2019 se definió al clasificado a la gran final por la Copa América: Brasil despachó por 2-0 a Argentina en el Estadio Mineirao. La 'albiceleste' tendrá que revalidar el tercer puesto del certamen el próximo sábado 6 de julio a las 2 de la tarde (hora peruana). La 'Canarinha' al igual que los 'ches' esperan rival del Perú vs Chile.

Copa Oro 2019

La selección de México tuvo que remar fuerte para lograr el ansiado pase a la gran final del Torneo: venció por la mínima diferencia en el tiempo suplementario al combinado de Haití. Espera rival del Jamaica vs Estados Unidos, quienes rivalizarán por llegar al domingo 7 de julio.

Europa League - Preliminar

Hora: 12:30 p. m.

Cardiff Metropolitan (Gales) vs Niedercorn (Luxemburgo)

UE Engordany (Andorra) vs La Fiorita (San Marino)

Hora: 1:00 p. m.

Runavik (Islas Feroe) vs Ballymena (Irlanda del Norte)

Hora: 1:30 p. m.

Europa FC (Gibraltar) vs Sant Julia (Andorra)

Hora: 1:45 p. m.

Cliftonville (Irlanda del Norte) vs Barry (Gales)

Tren Fiori (San Marino) vs Klaksvik (Islas Feroe)

Liga Pro de Ecuador

Hora: 7:15 p. m.

Independiente del Valle vs Deportivo Cuenca

Major League Soccer (MLS)

Hora: 8:00 p. m.

Colorado Rapids vs New England Revolution

FC Dallas vs DC United

Hora: 9:30 p. m.

Los Ángeles Galaxy vs Toronto FC

Amistoso de Clubes

Hora: 4:00 a. m.

Widzew Lodz (Polonia) vs Olsztyn (Polonia)

Hora: 8:00 a. m.

Garching (Alemania) vs Ingolstadt (Alemania)

Hora: 9:00 a. m.

Debrecen (Hungría) vs Michalovce (Eslovaquia) (SVK)

Fortuna Koln (Alemania) vs Homburg (Alemania)

Spartak Moscú (Rusia) vs Krasnodar (Rusia)

Zenit-Izhevsk (Rusia) vs Chelyanbisk (Rusia)

Hora: 10:00 a. m.

Nosta (Rusia) vs UFA 2 (Rusia)

Zwickau (Alemania) vs Zizkov (República Checa)

Hora: 10:30 a. m.

APOEL (Chipre) vs Zilina (Eslovaquia)

Lisen (República Checa) vs Vitkovice (República Checa)

O. Ljubljana (Eslovenia) vs Tuzla City (Bosnia y Herzegovina)

Sigma Olomouc (República Checa) vs Karlsruher (Alemania)

Hora: 11:00 a. m.

Botosani (Rumania) vs Dinamo Kiev (Ucrania)

Ferencvaros (Hungría) vs Mouscron (Bélgica)

Hajduk Split (Croacia) vs Zorya (Ucrania)

Sandhausen (Alemania) vs Kaiserslautern (Alemania)

Hora: 11:30 a. m.

Debrecen (Hungría) vs Michalovce (Eslovaquia)

Eltersdorf (Alemania) vs Furth (Alemania)

Nottingen (Alemania) vs Friburgo II (Alemania)

Johann (Austria) vs TUS Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf (Austria)

RSV Weyer (Alemania) vs Dusseldorf (Alemania)

Hora: 12:00 p. m.

Altona (Alemania) vs Rugenbergen (Alemania)

AZSV (Holanda) vs Graafschap (Holanda)

BW Linz (Austria) vs 1860 Munich (Alemania)

Charlton (Inglaterra) vs Gaz Metan (Rumania)

DJK Bad Homburg (Alemania) vs Eintracht Frankfurt (Alemania)

Rolder Boys (Holanda) vs FC Emmen (Holanda)

Hora: 1:30 p. m.

Raith (Escocia) vs Hamilton (Escocia)

Siroki Brijeg (Bosnia y Herzegovina) vs Zeljeznicar (Bosnia y Herzegovina)

Wimbledon

Género: Masculino

Hora: 5:00 a. m.

Jan Lennard Struff (Alemania) vs Taylor Fritz (Estados Unidos)

Jon Millman (Australia) vs Laslo Djere (Serbia)

Steve Johnson (Estados Unidos) vs Álex de Miñaur (Australia)

Sam Querrey (Estados Unidos) vs Andréi Rubliov (Rusia)

Hora: 6:15 a. m.

Marin Cilic (Croacia) vs Joao Sousa (Portugal)

Daniel Evans (Gran Bretaña) vs Nikoloz Basilashvili (Georgia)

Mijail Kukushkin (Kazajistán) vs John Isner (Estados Unidos)

Hora: 7:00 a. m.

Kei Nishikori (Japón) vs Cameron Norrie (Gran Bretaña)

Hora: 7:30 a. m.

Ricardas Berankis (Lituania) vs Jo-Wilfried Tsonga (Francia)

Hora: 8:15 a. m.

Gilles Simon (Francia) vs Tennys Sandgren (Estados Unidos)

Lucas Pouille (Francia) vs Grégorie Barrére (Francia)

Márton Fucsovics (Hungría) vs Fabio Fognini (Italia)

Jay Clarke (Gran Bretaña) vs Roger Federer (Suiza)

Hora: 9:30 a. m.

Matteo Berretini (Italia) vs Marcos Baghdatis (Chipre)

Dominik Kopfer (Alemania) vs Diego Schwartzman (Argentina)

Hora: 10:15 a. m.

Nick Kyrgios (Australia) vs Rafael Nadal (España)

Género: Femenino

Hora: 5:00 a. m.

Tamara Zidansek (Rusia) vs Wang Qiang (China)

Harriet Dart vs Beatriz Haddad Maia (Brasil)

Ashleigh Barty (Australia) vs Alison Van Uytvanck (Bélgica)

Sloane Stephens (Estados Unidos) vs Yafan Wang (China)

Hora: 6:15 a. m.

Laura Siegemund (Alemania) vs Barbora Strycová (República Checa)

Hora: 7:00 a. m.

Kristina Mladenovic (Francia) vs Petra Kvitová (República Checa)

Alison Riske (Estados Unidos) vs Ivana Jorovic (Serbia)

Carla Suárez (España) vs Pauline Parmentier (Francia)

Kiki Bertens (Holanda) vs Taylor Townsed (Estados Unidos)

Elise Mertens (Bélgica) vs Mónica Niculescu (Bélgica)

Hora: 8:15 a. m.

Lauren Davis (Estados Unidos) vs Angelique Kerber (Alemania)

Varvara Flink (Rusia) vs Julia Gorges (Alemania)

Kaia Kanepi (Estonia) vs Belinda Bencic (Suiza)

Amanda Anisimova (Estados Unidos) vs Magda Linette (Polonia)

Hora: 9:00 a. m.

Katerina Siniakova (República Checa) vs Johanna Konta (Gran Bretaña)

Hora: 10:15 a. m.

Serena Williams (Estados Unidos) vs Kaja Juvan (Eslovquia)