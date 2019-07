Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 6 de julio de 2019

Partidos de hoy Copa América 2019 sábado 6 de julio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en la Copa Bicentenario 2019, Copa Africana de Naciones, Liga Pro de Ecuador, Superliga de China y Wimbledon. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.



PARTIDOS HOY 6 DE JULIO

10:00 a.m. Inglaterra vs Suecia

11:15 Sporting Cristal vs César Vallejo

2:00 p.m. Egipto vs Sudáfrica

2:00 p.m. Argentina vs Chile

8:00 p.m. Perú vs Guatemala

8:00 Universitario vs Mannucci

Copa América 2019

La Copa América ya conoce a sus finalistas. Sin embargo, Argentina y Chile protagonizarán un esperado duelo por el tercer puesto en donde ambos conjuntos buscarán cerrar de manera decorosa su participación en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Copa Bicentenario

La Copa Bicentenario no se detiene y se definen a los clasificados para la siguiente etapa. Sporting Cristal buscará acabar como líder en su grupo, mientras que Universitario recibe a Mannucci en donde solo la victoria lo mantendría con vida por ese cupo a la Copa Sudamericana del 2020.

Mundial Femenino

El Mundial Femenino está cerca de conocer si nuevamente Estados Unidos es campeón o no, pero antes, se disputará el duelo por el tercer puesto entre Inglaterra y Suecia en el Allianz Riviera.

Copa Africana de Naciones

La Copa Africana de Naciones ya está en la etapa de octavos de final. Nigeria y Camerún se miden en uno de los partidos más vibrantes al igual que Egipto y Sudáfrica.

Liga Pro de Ecuador

Sigue la acción en el país norteño. La jornada 16 nos sigue regalando buenos partidos y uno de ellos será el Olmedo vs LDU de Quito. Completan los partidos de hoy sábado el Muschuc Runa vs América de Quito y El Nacional vs Barcelona SC.