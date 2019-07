Inglaterra vs Suecia [EN VIVO]: Hora y canal del partido por el tercer puesto del Mundial Femenino

Este fin de semana será un fin de semana de definiciones no solo en el continente americano. En Europa también se decidirán a las mejores selecciones femeninas del mundo: Estados Unidos chocará con Holanda por el título Mundial femenino e Inglaterra hará lo propio con Suecia por la tercera casilla.

Las inglesas, que disputaron las semifinales (2-1) ante las favoritas estadounidenses, tratarán de meterse en el podio del campeonato mundial que se celebra en Francia, pero al frente estarán las suecas que ya voltearon la página de la derrota (1-0) ante las holandesas.

Como se recuerda, las seleccionadas de los tres leones quedaron en el tercer lugar en el último Mundial celebrado en Canadá en 2015, su mejor posición en una Copa del Mundo, desde 1991 que es cuando comenzó a celebrarse esta competencia.

En tanto, las escandinavas buscarán emular la performance del Mundial Alemania 2011, en donde quedaron en la tercera casilla. Su mejor actuación fue en Estados Unidos 2003, donde fueron subcampeonas tras perder 2-1 en la final con Alemania.

El cotejo entre ambos combinados se desarrollará este sábado desde las 10:00 a.m. (hora peruana) en el Allianz Riviera, estadio del Niza de la Ligue 1. La televisora encargada de transmitirlo será DirecTV Sports 610.

POSIBLES ALINEACIONES

Suecia: Lindahl; Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson; Bjorn, Asllani, Seger; Jakobsson, Blackstenius, Hurtig.

Inglaterra: Karen Bardsley; Lucy Bronze, Steph Houghton, Millie Bright, Demi Stokes; Jill Scott, Fran Kirby, Keira Walsh; Nikita Parris, Toni Duggan, Ellen White.

A qué hora ver INGLATERRA VS SUECIA EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m. (ET) / 7.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 p.m.

Qué canales transmitirán partidos hoy Seminfinal Mundial Femenino EN VIVO partido Inglaterra vs Holanda

DirecTV en Perú

DirecTV Sports ►610 (SD) y 1610 (HD)

Qué países clasificaron a Final Mundial Femenino EN VIVO

- Estados Unidos

- Holanda

