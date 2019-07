Estados Unidos vs Inglaterra [EN VIVO]: Por semifinales del Mundial Femenino

Estados Unidos vs Inglaterraeste martes 2 de julio en el Parc Olympique Lyonnais, en partido correspondiente a las semifinales del Mundial Femenino de Francia 2019. La transmisión va EN VIVO ONLINE a partir de las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV e incidencias con fotos y videos en Líbero.pe.

La selección estadounidense es la principal favorita a llevarse el trofeo, ya que además de contar con varias estrellas, Megan Rapinoe, se encuentra con la puntería fina. Y es que la delantera de 33 años es una de las goleadoras del Campeonato Mundial con cinco goles, al igual que Alex Morgan.

El conjunto norteamericano tuvo una difícil llave de cuartos de final: ganó apenas 2-1 a Francia con dos tantos de Rapinoe, capitana del equipo. Pese a que contra España también sufrieron un poco, las ‘galas’ fueron un “hueso duro de roer”. En la fase de grupos se pasaron con 3 victorias consecutivas y 18 goles a favor.

La última vez que las ‘Águilas’ se enfrentaron a las inglesas fue a comienzos de marzo en el SheBelieves Cup 2019 y quedaron igualadas 2-2 en aquella ocasión; por lo que será un encuentro más que difícil.

“No conceden goles con facilidad, están muy bien organizadas en defensa y ahora también tienen bastante poder ofensivo", sostuvo Alex Morgan en la previa de este cotejo.

Inglaterra, por su parte, se ha convertido en un equipo sólido y podría dar la sorpresa mañana en Lyon. Según su entrenador, Phil Neville, el empate a inicios del año hizo que sus dirigidas cambien de mentalidad con respecto a lo “temible” que es el cuadro de los Estados Unidos.

"Mis jugadoras quieren ganar. Si no obtenemos un buen resultado, nos sentiremos decepcionados y lo miraremos como un fracaso. No es que sea negativo, sino que nuestras expectativas, nuestro deseo y nuestra confianza son grandes", manifestó el técnico británico.

Las ‘Lionesses’ no han sufrido para nada hasta ahora en el torneo e incluso solamente han encajado dos goles en contra y fue en la primera etapa. En octavos y cuartos golearon 3-0 a Camerún y Noruega respectivamente. Además, Ellen White también está como líder en la tabla de goleo con 5 tantos y quiere seguir “mojando”.

Estados Unidos: Alyssa Naeher; Kelley O'Hara, Becky Sauerbrunn, Abby Dahlkemper, Crystal Dunn; Julie Ertz, Rose Lavelle, Samantha Mewis; Megan Rapinoe, Tobin Heath y Alex Morgan.

Inglaterra: Karen Bardsley; Lucy Bronze, Steph Houghton, Millie Bright, Demi Stokes; Jill Scott, Fran Kirby, Keira Walsh; Nikita Parris, Toni Duggan y Ellen White.

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 2.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

In 24 hours time Lyon, a city famous for it's cuisine, will be hosting #ENGUSA🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸



It promises to be a "tasty" affair! #MatchDuJour | #FIFAWWC pic.twitter.com/dl7iAS0BCq