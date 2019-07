Holanda vs Suecia [EN VIVO]: por la segunda semifinal del Mundial Femenino

Holanda vs Suecia EN VIVO este miércoles 3 de julio en el Estadio Parc Olympique Lyonnais, por las semifinales del Mundial Femenino. La transmisión del partido será ONLINE a partir de las 2:00 p.m. por señal de DirecTV Sports e incidencias con minuto a minuto a través de Líbero.pe.

El cuadro sueco llega a este intenso encuentro bien parado, ya que pudieron hacerle frente a una Alemania que demostró ser más de lo que se esperaba. En esa edición por los cuartos de final, Suecia pudo vencer a las alemanas por 2-1 con goles de Sofía Jakobsson a los 22 minutos y Stine Blackstenius a los 48.

Se sabe que Suecia llega a las semifinales de la Copa del Mundo Femenina por cuarta vez en su historia, siendo superadas por Alemania que llegó en 5 oportunidades y Estados Unidos que hizo lo suyo con 8. Sin embargo, esta será la primera vez que se vean en un nivel así frente a Holanda.

Por su parte, el cuadro holandés llega firme a este duelo luego de imponerse ante la Selección Italiana, con goles de Vivianne Miedema a los 70 minutos y Stefanie van der Gragt a los 80 del cotejo. Esto también por los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Francia 2019.

Finalmente, se podría decir que el cuadro de las suecas llegan con un ligero favoritismo por parte del público y por las estadísticas, esto tras vencer al gigante Alemania, con quienes no lograban ganar desde hace 24 años.

