Holanda vs Suecia: así fue el golazo de Jackie Groenen para el 1-0 a favor de las 'tulipanes' [VIDEO]

Jackie Groenen sacó un gran remate de derecha para vencer a la arquera de Suecia y poner el 1-0 para las 'tulipanes' por las semifinales del Mundial Femenino 2019.

Ambas selecciones intentaron durante los 90', ponerse en ventaja. Sin embargo, el marcador no se abrió por lo que el encuentro se fue a tiempo extra.

En un ataque por el medio, Holanda llevó peligro al arco de Suecia y tras una cortina de una jugadora de la 'Naranja Mecánica', Jackie Groenen agarró el balón para avanzar unos centímetros y sacar un latigazo que fue imposible de atajar para Hedvig Lindahl.

Rápidamente Groenen fue a festejar con todo el equipo ya que de esta manera, su selección estaba consiguiendo el gol que lo pone en la final del Mundial Femenino que se viene desarrollando en Francia.

Holanda llega a esta instancia luego de eliminar a Italia por 2-0 en los cuartos de final con goles de Miedema y Van der Gragt.

En caso el resultado se mantenga así, las 'tulipanes' pasarían a jugar la final que está programada para el domingo a las 10:00 a.m. (hora peruana) en el Parc Olympique Lyonnais.

Wonderful sequence by Netherlands and a beautiful finish by Jackie Groenen. #NED are 15 minutes away from meeting #USWNT in the final. #NEDvsSWE #SWENED #NEDSWE #WomensWorldCup2019 pic.twitter.com/2Zusn5r5zh