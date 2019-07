Argentina vs Chile [TV Pública en vivo] 0-0 en directo, ¡Con Messi!

TV Pública EN VIVO Argentina vs Chile ONLINE Partido de hoy Copa América 2019 por Canal T13 (Chile) y América TV Go. El duelo por el tercer lugar se disputará este sábado 6 de julio desde las 4.00 p.m. (hora de Buenos Aires) en el Estadio Arena Corinthians, de la ciudad de Sao Paulo. Sigue EN DIRECTO vía INTERNET los horarios, los canales, el historial, los alineaciones y los videos de los goles por Libero.pe.

Sigue todos los detalles del partido entre Argentina vs Chile.

Minuto a minuto en directo.

6' Remate de Sergio Agüero pasa muy cerca del palo derecho de Arias. ¡Se salvó Chile!

6' Falta contra Lionel Messi. Tiro libre a favor de Argentina.

5' Presiona Chile en campo de Argentina.

1' Tiro libre para Argentina.

1' ¡Comenzó el partido!

- Himno Nacional de Chile.

- Himno Nacional de Argentina.

- Mientras que la de Chile es la siguiente: Arias, Isla, Jara, Medel, Beausejour, Vidal, Díaz, Pulgar, Aránguiz, Alexis Sánchez y Vargas.

- Repasemos la formación de Argentina: Armani, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Messi, Dybala y Agüero.

- Ya realizan el respectivo calentamiento. Hay un buen marco de público de parte de la hinchada de ambos países.

- ¡Atención! Salen los jugadores de Argentina y Chile al césped del Estadio Arena Corinthians.

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Paulo Dybala

Entrenador: Lionel Scaloni.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

- Ambas selecciones también chocaron en la final de la Copa América de 1955, celebrada en suelo chileno. En aquella ocasión todos los equipos se enfrentaban entre sí por medio de un sistema de liguilla.

- En el último partido, a Chile le valía un empate para ganar el título, pero acabó perdiendo contra Argentina por 0-1, gol de Rodolfo Micheli.

- Ese día se vivió una auténtica tragedia en el estadio Nacional de Santiago. Las entradas se pusieron a la venta el mismo día del partido y las puertas del estadio solo se abrieron dos horas del inicio del partido.

- La euforia acabó en desastre. Hubo avalanchas que dejaron un saldo de siete muertos por asfixia. Posteriormente se desplomó una tribuna provisional provocando unos 500 heridos. El encuentro no se suspendió, a pesar de esos dos trágicos sucesos.

- Según datos de Opta Sports, Argentina se ha enfrentado 88 veces a Chile con un balance histórico de 59 victorias, 23 empates y solo seis derrotas.

- Sin contar con las dos tandas de penaltis en Chile 2015 y Centenario 2016, la Albiceleste nunca ha perdido contra la Roja en Copa América: 20 victorias y 7 empates.

- En la edición de 1916, la Albiceleste ganó por 6-1 a Chile. Repitió 'set' de goles en la Copa América de 1957 y 1959 con sendos triunfos por 6-2 y 6-1, respectivamente.

- El primer partido internacional de la selección chilena fue en Buenos Aires ante Argentina un 27 de mayo de 1910, en un amistoso previo a la 'Copa Centenario Revolución de Mayo'.

- La Roja se estrenó con una derrota por 3-1. Frank Simmons anotó el único tanto para los chilenos.

- A pesar de los numerosas veces que han jugado a lo largo de la historia, la primera victoria oficial de Chile sobre Argentina no se produjo hasta el 15 de octubre de 2008, en un partido de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Sudáfrica 2010.

- La Roja, que tenía como técnico al argentino Marcelo Bielsa, venció gracias al solitario tanto de Fabián Orellana.

- El futbolista que más veces ha jugado el "clásico trasandino" fue el argentino Mario Kempes "El Matador" con un total de 13 participaciones en encuentros oficiales. Del lado chileno figura Sergio Livingstone, con nueve.

- El delantero chileno Eduardo Vargas está entre los máximos goleadores históricos de la Copa América que aún están en activo. Suma doce dianas frente a las trece del peruano Paolo Guerrero.

- En la semifinal disputada entre ambas selecciones en el Arena do Gremio de Porto Alegre, Guerrero marcó y se convirtió en el máximo artillero en activo. Vargas falló un penalti y ahora contra Argentina tendrá una nueva oportunidad para alcanzarle o incluso sobrepasarle.

- Pero uno de los capítulos que produjo mayor tensión entre ambos países fue cuando Chile, entonces bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), decidió apoyar al Reino Unido durante la guerra de las Malvinas contra Argentina, en 1982.

- Existe una fuerte rivalidad histórica que trasciende el fútbol y se traslada al campo político y social. A lo largo de su historia, Chile y Argentina han mantenido algunos conflictos territoriales -comparten unos 5.000 kilómetros de frontera-.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del Argentina vs Chile!

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó este último viernes que todos sus jugadores "están motivados" para ganar mañana a Chile y terminar terceros en la Copa América 2019, un partido, en su opinión, "importante" para el que realizará pocos cambios.

"El partido es importante, primero porque es la selección y segundo porque la competición está jugándose y no es lo mismo terminar tercero o cuarto", señaló Scaloni en rueda de prensa en el Arena Corinthians de Sao Paulo, donde Argentina se enfrentará a Chile en la final de consolación.

El técnico aseguró que tocará poco el once titular, apenas los cambios obligados por sanción, y que pondrá sobre el campo "lo que es mejor para el partido".

"No tenemos a (Marcos) Acuña, ni a Lautaro (Martínez). Los cambiaremos por lo que creemos que es mejor, pero no muchos más que esos, porque estamos bien y queremos terminar de la mejor manera", expresó.

El encuentro entre Argentina y Chile será la reedición de las dos últimas finales de Copa América de Chile 2015 y Centenario 2016, en Estados Unidos.

En ambas, Chile se llevó la victoria sobre la Argentina en la tanda de penaltis tras sendos empates sin goles.

Scaloni garantizó que las sensaciones "son las mejores, a nivel grupal, humano y futbolístico" y reveló una charla con el plantel antes del entrenamiento de este viernes "muy emotiva y muy buena" para conjugarse para el partido de mañana y llevarse, si cabe, "una sensación más positiva".

"Todos están motivados, lógicamente el día después de lo de Brasil fue largo, difícil de masticar la bronca, pero hay que levantarse, hay que jugar y todos están con ganas", indicó.

Hora de Buenos Aires y hora de Santiago ver hoy partido Argentina vs Chile

Perú: 2.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 m.

México (Noroeste): 10.00 a.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

Qué canales transmitirán partidos Copa América 2019 Argentina vs Chile hora peruana

Argentina: DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina y DIRECTV Sports Argentina.

Perú: América TVGO, DIRECTV Sports Peru, América Televisión y DIRECTV Play Deportes.

Chile: TVN, CDF HD, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, T13 y Canal 13.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Bolivia TV.

Brasil: SporTV Play, Globo, GloboEsporte.com y SporTV.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Caracol TV y Caracol Play.

Costa Rica: Sky HD y Repretel En Vivo.

República Dominicana: SportsMax 2, Sky HD y SportsMax App.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol y Teleamazonas.

El Salvador: TCS GO, Canal 4 El Salvador y Sky HD.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 2.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Chapin TV, TeleOnce Guatemala y Sky HD.

Haití: SportsMax 2, Tele Haiti y SportsMax App.

Honduras: Sky HD y Tigo Sports Honduras.

Italia: DAZN.

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Holanda: Fox Sports Go y Fox Sports 5.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y beIN SPORTS 1 New Zealand.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: TVMax 9, Sky HD y RPC Canal 40.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay y RPC.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax App, SportsMax 2

España: tvG2 y DAZN Spain.

Inglaterra: Premier Player HD y Premier Sports 1.

Estados Unidos: ESPN+, Telemundo, Globo TV Internacional, NBC Sports Live Extra App y Telemundo Deportes En Vivo.

Uruguay: vera+, TCC, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: TVes, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela y Venevision.

Cómo ver América TV GO EN VIVO y Fox Sports EN VIVO DirecTV

Inicia tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América 2019. Asimismo, todas las transmisiones EN DIRECTO de los juegos de Argentina, Venezuela, Paraguay, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutaron de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV GO EN VIVO Partidos hoy Copa América 2019

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD)

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO Copa América | Argentina vs Chile | Canales

Paraguay: Canal 100 (SD) y Canal 710 (HD).

Vox TV Digital: Canal 57 (SD) y Canal 1023 (HD).

Sur Multimedia : (Encarnacíon): Canal 15 (Analógico), Canal 107 (Digital) y Canal 709 (HD)

TV Cable Paraná (Ciudad del Este): Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 712 (HD)

Paraguay Mi Cable (Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque): Canal 25 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 711 (HD).

Costa Rica: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD).

Bolivia: Canal 700 (HD).

Tigo Sports +: Canal 101 (SD) y Canal 711 (HD).

El Salvador: Canal 15 (Analógico), Canal 300 (Digital) y Canal 801 (HD)

Costa Rica Coopelesca Cable e Internet: (San Carlos) y Canal 109 (Digital)

Guatemala Cable DX : (Quetzaltenango): Canal 6 (Analógico).

Argentina DirecTV: Canal 634 (SD).

TyC Sports EN VIVO YouTube Transmitirá el Argentina vs Chile Tercer lugar Copa América

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

A qué hora juega Argentina vs Chile EN VIVO | TV Pública y Globo TV

Argentina y Chile se enfrentarán a partir de las 2.00 p.m. (hora de Lima), 4.00 p.m. (hora de Buenos Aires) y 3.00 p.m. (hora de Santiago) por el tercer lugar de la Copa América 2019.

Cómo ver DirecTV Sports, Tigo Sports y TV Pública Copa América 2019

Aquí revisa la guía de canales del Argentina vs Chile.

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Argentina vs Chile | Canales

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Cómo ver TV Pública EN VIVO Argentina vs Chile | Canales

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

Dónde ver Canal 7 gratis de TV Pública EN VIVO Argentina vs Chile | Canales

VHF Repetidoras: Canal 7.

TDA: Canal 23.1 (HD) y Canal 23.31 (Móvil)

Antina: Canal 12.

TV Red Chile: Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú: Canal 62.

Mundo Pacífico Chile: Canal 142.

Tigo Star Paraguay: Canal 62.

Cable de la Costa Chile: Canal 19 y Canal 3.

PTV Telecom: Dial 78.

Cablevisión Flow: Canal 11 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 7 (HD).

Claro TV: Canal 11 (HD).

Dibox: Canal 30 (HD) y Canal 644 (HD).

Cómo ver Canal 13 y TVN EN VIVO | Argentina vs Chile | Canales TV

DirecTV: Canal 149 (SD) y Canal 1149 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 119 (SD) y Canal 807 (HD).

Claro TV: Canal 53 (SD) y Canal 553 (HD).

TuVes HD: Canal 55.

Entel TV HD: Canal 64 (HD).

VTR: Canal 19 (Santiago), Canal 9 (Arica) y Canal 10 (Antofagasta).

Claro TV: Canal 53 (SD) y Canal 553 (HD).

CMET: Canal 19.

Coltrahue Digital: Canal 14.1 (HD).

TV RED: Canal 23.

Mundo Pacífico: Canal 14 (SD) y Canal 514 (HD).

Cableunión: Canal 20.

Cable Color: Canal 24 (Ovalle).

Inet TV: Canal 14 (Castro).

Fibra Norte: Canal 14.3 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 119 (SD) y Canal 807 (HD).

GTD Manquehue/Telsur: Canal 19 y Canal 25.

Dónde ver Canal 13 de Teletrece EN VIVO | Argentina vs Chile | Canales TV

DirecTV: Canal 152 (SD) y Canal 1152 (HD).

Movistar TV: Canal 122 (SD) y Canal 813 (HD).

Claro TV: Canal 56 (SD) y Canal 556 (HD).

TuVes HD: Canal 58 (HD).

Entel TV HD: Canal 67 (HD).

VTR: Canal 22 (Santiago), Canal 12 (Arica), Canal 13 (Antofagasta), Canal 13 (Copiapó) y Canal 13 (La Serena).

Claro TV: Canal 56 (SD) y Canal 556 (HD).

TV RED: Canal 25 (Punta Arenas).

CMET: Canal 22.

Cableunion: Canal 24 (La Pintana, La Granja, San Ramón)

Coltrahue Digital: Canal 15.2.

Mundo Pacífico: Canal 17.

Cable Mágico Estelar: Canal 2/Canal 9.

Cable de la Costa: Canal 8 (SD) y Canal 213 (HD).

Fibra Norte: 16.2 (HD) (Diego de Almagro)

Inet TV: Canal 7 (Castro (Chile)).

GTD Manquehue/Telsur: Canal 22 (SD), Canal 28 (SD) y Canal 813 (HD).

Movistar TV: Canal 122 (SD) y Canal 813 (HD).

Apuestas y pronósticos Argentina vs Chile EN VIVO Copa América 2019

Casa de apuestas: Bwin

Argentina: 1.83

Empate: 3.50

Chile: 4.50

Casa de apuestas: Betsson

Argentina: 1.93

Empate: 3.60

Chile: 4.25

Casa de apuestas: Te Apuesto

Argentina: 1.80

Empate: 3.50

Chile: 4.50

Casa de apuestas: Inkabet

Argentina: 1.87

Empate: 3.50

Chile: 4.20

Casa de apuestas: Apuesta Total

Argentina: 1.91

Empate: 3.61

Chile: 4.20

Casa de apuestas: bet365

Argentina: 180

Empate: 3.50

Chile: 4.50

Casa de apuestas: Rivalo

Argentina: 1.90

Empate: 3.50

Chile: 4.00

Qué países clasificaron a la final de la Copa América 2019 EN VIVO

Brasil venció (2-0) a Argentina y fue el primer clasificado, mientras que Perú derrotó 3-0 a Chile y se convirtió en el segundo finalista. Por este motivo, el título del torneo sudamericano será disputado por la Canarinha y la Blanquirroja. El tercer lugar será entre la Alibiceleste y la Roja.

Quién es el árbitro del Argentina vs Chile partidos Copa América 2019

El árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar., de 35 años, será el encargado de pitar las incidencias del partido Argentina vs Chile por el tercer lugar de la Copa América 2019. Eduardo Cardozo y Dario Gaona lo acompañarán como sus árbitros asistentes, en tanto en el VAR estará encargado el peruano Diego Haro.

Tercer lugar Copa América Argentina vs Chile | Link streaming

Partido Argentina vs. Chile

Día: sábado 6 de julio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 4.00 p.m. (Buenos Aires) | 3.00 p.m. (Santiago)

Estadio: Arena Corinthians (Sao Paulo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Cuándo es la final de la Copa América | Perú vs Brasil EN VIVO

Partido: Perú vs Brasil

Día: domingo 7 de julio

Hora: 3.00 p.m. (Lima) | 5.00 p.m. (Buenos Aires) | 6.00 p.m. (Brasilia) | 4.00 p.m. (Santiago)

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Tabla de goleadores de la Copa América con Paolo Guerrero

Paolo Guerrero (Perú): 2 goles

Edison Flores (Perú): 2 goles

Everton (Brasil): 2 goles

Philippe Coutinho (Brasil): 2 goles

Luis Suárez (Uruguay): 2 goles

Edinson Cavani (Uruguay): 2 goles

Eduardo Vargas (Chile): 2 goles

Alexis Sánchez (Chile): 2 goles

Darwin Machis (Venezuela): 2 goles

Duván Zapata (Colombia): 2 goles

Historial Argentina vs. Chile por Copa América | Estadísticas del partido

En 27 partidos disputados en la historia de la Copa América, Argentina venció en 19 oportunidades, mientras que Chile en ninguna ocasión. Hay ocho empates entre ambos. Cabe señalar que las últimas dos victorias de La Roja no fueron en partidos de 90 minutos ni por tiempo extra, aquellas se lograron por la vía de los penales.

Copa América 1955 - 30-03-1955: Chile 0-1 Argentina

Copa América 1956 - 29-01-1956: Argentina 3-0 Chile

Copa América 1957 - 28-03-1957: Argentina 6-2 Chile

Copa América 1959 - 07-03-1959: Argentina 6-1 Chile

Copa América 1967 - 28-01-1967: Argentina 2-0 Chile

Copa América 1989 - 02-07-1989: Argentina 1-0 Chile

Copa América 1991 - 10-07-1991: Chile 0-1 Argentina

Copa América 1991 - 19-07-1991: Chile 0-0 Argentina

Copa América 1995 - 11-07-1995: Argentina 4-0 Chile

Copa América 1997 - 14-06-1997: Argentina 2-0 Chile

Copa América 2015 - 04-07-2015: Chile 0-0 (4-1) Argentina

Copa América Centenario 2016 - 06-06-2016: Argentina 2-1 Chile

Copa América Centenario 2016 - 26-06-2016: Argentina 0-0 (2-4) Chile

Alineaciones y Formaciones Argentina vs Chile EN VIVO Copa América

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (o Ángel Di María); Lionel Messi, Paulo Dybala y Sergio Agüero.

Entrenador: Lionel Scaloni.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel (o Gonzalo Jara), Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Arturo Vidal (o Pablo Hernández), Erick Pulgar, Charles Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Árbitro: el paraguayo Mario Díaz de Vivar, auxiliado por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Darío Gaona.

Estadio: Arena Corinthians, en la ciudad de Sao Paulo.