Yordy Reyna anotó golazo para la ventaja transitoria de Vancouver Whitecaps en la MLS [VIDEO]

Yordy Reyna sigue respondiendo con goles en las fechas que le toca disputar en la Major League Soccer (MLS). El delantero peruano apareció de gran forma para anotar la ventaja transitoria de su equipo, el Vancouver Whitecaps, ante Los Angeles FC.

El ex delantero de Alianza Lima cumple su tercera temporada en el competitivo fútbol de Estados Unidos. Desde su llegada, Yordy Reyna ha respondido con goles, a pesar de que el Vancouver Whitecaps tenga constantes altibajos a lo largo de la competencia.

Esta vez, mostró toda su inteligencia y calidad para anotar en una jugada que parecía intrascendente. Un largo pase a la banda derecha parecía totalmente controlado por la defensa de Los Angeles FC, incluso porque el portero Maxime Crepeau salió para despejar.

Yordy Reyna with the early strike! 1-0 to @WhitecapsFC. #LAFCvVAN pic.twitter.com/0dYtKByxPK