Barcelona: Xavi aprueba el fichaje de Griezmann y ve "muy difícil" el de Neymar

Voz autorizada. Xavi Hernández, recientemente retirado e histórico del Barcelona, repasó la actualidad de su exclub y los dos temas del momento: el fichaje de Antoine Griezmann y la posible vuelta de Neymar.

El hoy técnico del Al Sadd consideró como un "crack mundial" a Griezmann, cuya calidad para él es indiscutible. "Ha marcado diferencias en el Atlético de Madrid, en la selección francesa, me parece un futbolista extraordinario. Todavía no es oficial, pero parece ser que va a recalar en el Barça, así que muy bien. Como culé me parece un fichaje de mucho nivel", afirmó.

Ahora bien, una de las grandes incertidumbres es la posición que ocupará Antoine Griezmann en el Barcelona. El francés es un mediapunta y cuyo esquema de juego predilecto para brillar es el 4-2-3-1 como en Francia o el 4-4-2 como segundo delantero en el Atlético de Madrid. En su futuro club, su posición predilecta no existe y además la otra duda es cómo encajará con las dos estrellas del club: Lionel Messi y Luis Suárez.

"Eso hay que preguntárselo a Valverde, que es quien va a hacer encajar las piezas, pero si lo fichan será porque tanto Valverde como la dirección deportiva lo han visto capaz de encajar con los futbolistas que hay ahí. No estoy dentro para opinar, pero evidentemente Griezmann futbolísticamente me parece un fichaje espectacular, la verdad", opinó Xavi.

Sobre Neymar, el exfutbolista del Barcelona ve difícil su fichaje por la cuestión monetaria. "Coincidí con él y tengo buena relación además. Futbolísticamente sería un fichaje increíble, lo veo difícil, sinceramente, lo veo muy difícil. Pero también hemos visto tantas cosas en el mundo del fútbol como el fichaje mismo de Neymar por el PSG pagando 222 millones, que no me lo hubiera imaginado en mi vida, y también se dio. Por lo tanto vamos a esperar", analizó.

Eso sí, Xavi Hernández no muestra peros sobre al aporte futbolístico que le puede dar el brasileño al Barcelona. "Futbolísticamente no hay discusión de que está siendo en los últimos años uno de los mejores futbolistas del mundo, capaz de marcar diferencias. Pero vamos a ver lo que decide el Barça en estos momentos", puntualizó.

EL DATO:

Xavi Hernández se retiró a finales de temporada y automáticamente aceptó el cargo de DT de su exclub Al Sadd, actual campeón de la liga local.