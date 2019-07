Iker Casillas se retira y formará parte del staff directivo del Porto mientras recupera su salud

El ex portero y mítico de la selección española, Iker Casillas, dejará de manera temporal el fútbol activo y pasará a integrar la directiva de FC Porto, club de la Primera División de Portugal. La noticia era de esperarse y esta se confirmó con un mensaje oficial de la institución 'lusa'.

Porto emite comunicado oficial sobre Iker Casillas

"Mientras se recupera del problema de salud, Iker Casillas formará parte del personal directivo del equipo de fútbol del FC Porto. El internacional español garantizará la conexión entre los jugadores, el entrenador y la dirección, y el alcance de su acción se puede extender a otras funciones dentro del club", refiere la misiva enviada a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Vou fazer a ligação entre a equipa e o clube."

"Que todos juntos possamos fazer uma grande época"

🎙 "Que todos juntos possamos fazer uma grande época"

Notícia completa👉 https://t.co/3yJTdPS57b#FCPorto pic.twitter.com/0NUWqxR5E8 — FC Porto (@FCPorto) 15 de julio de 2019

"Voy a hacer algo diferente de lo que solía hacer, que era estar en el campo. Intentaré hacer la conexión entre el equipo y el club. El presidente me habló la temporada pasada cuando ocurrió mi situación y me dijo que quería que me quedara con ellos, cerca de los jugadores, cerca de los jugadores más jóvenes, porque habría muchos cambios. Trataré de hacer lo mejor para ayudar a mis compañeros", indicó Casillas al portal de FC Porto.

Iker Casillas con contrato hasta el 2020

Recordemos que el contrato de Iker Casillas con FC Porto vencía al término de la temporada 2018/19, sin embargo, su buena campaña, liderazgo y demás aditivos, generaron que la directiva decida renovarle el contrato por una temporadas más (1 de julio de 2020).

"Nos prepararemos para hacer lo mejor posible al comienzo de la temporada. Ya tenemos varias semanas de trabajo, pero todavía faltan un par de semanas para los primeros partidos oficiales. Que todos podamos tener una gran temporada juntos para que podamos ganar el campeonato, las copas y hacer lo mejor en Europa ", agregó el ex campeón del Mundo en Sudáfrica 2010.

Iker Casillas sufrió un infarto

Iker Casillas sufrió un infarto el pasado 1 de mayo del presente año mientras realizaba entrenamientos con sus compañeros de Porto con miras al cierre de la temporada 2018/19. Según el parte médico, el ex guardameta del Real Madrid sufrió un infarto en el miocardio, hecho que fue rápidamente controlado por los galenos del hospital CUF Porto.