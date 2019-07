Roberto Mosquera se pronunció sobre la chance de dirigir a la selección boliviana

El Royal Pari viene de caer eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras perder frente a La Equidad, sin embargo, la labor que ha realizado Roberto Mosquera con el conjunto boliviano no ha pasado desapercibida por el entorno del fútbol sudamericano.

El técnico peruano es considerado como una de las opciones para tomar las riendas de la selección boliviana y 'Mousquera' no le rehuye al reto. "Pienso que tengo los méritos y también la experiencia necesaria, di la talla a nivel internacional y que nadie pensaba, solo yo", declaró el DT del Royal Pari en Ovación.

Así mismo, el ex entrenador de Sporting Cristal mantuvo cautela sobre el tema para no crear malentendidos con el actual técnico de los 'Altiplánicos". "Hoy en día en la selección boliviana hay un entrenador que merece todo el respeto del caso; además, nadie de la Federación Boliviana de Fútbol me llamó. No quiero que después salgan cosas que yo no haya dicho".

Además, Mosquera se refirió a la eliminación frente a La Equidad el pasado martes, considerando que sus dirigidos hicieron todo lo posible para alcanzar los cuartos de final de la Sudamericana. Aún así, se encontró satisfecho con el balance en el torneo internacional.

"Pienso que hicimos un partido fantástico ante La Equidad y realmente debimos ganar y pasar de ronda. Pero, no se pudo y nos quedó un gran dolor, aunque queda la satisfacción de avanzar a dos fases y que un club pequeño como Royal Pari haya ganado un 1.2 millones de dólares, un monto de dinero que es superior al presupuesto anual de la institución", señaló el estratega nacional.

Roberto Mosquera tomó las riendas del Royal Pari en el 2018, alcanzando el tercer lugar en el Torneo Clausura, lo cual significó su clasificación a la Sudamericana por primera vez en la historia. El cuadro boliviano superó a Monagas y Macará en la primera y segunda ronda antes de chocar con La Equidad.