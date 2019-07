Manchester City de Pep Guardiola perdió el primer título de la temporada ante Wolverhampton [VIDEO]

La Premier League de Inglaterra ha tenido a un dominador absoluto en las últimas dos temporadas: el Manchester City que dirige el español Josep Guardiola. Finalizada la campaña 2018-19, el club inglés afina detalles en los trabajos físicos durante estos meses, en los cuales también pactó amistosos, aunque no con los resultados esperados, pues perdieron un título en Asia.

El torneo Premier League Asia Trophy, que es una extensión oficial por parte de la Federación Inglesa, tuvo al Manchester City, West Ham, Newcastle y Wolverhampton como los participantes. La competición se realiza cada dos años y los ciudadanos hacían su regreso tras 6 años, metiéndose a la final tras vencer a los Hammers. El último rival a vencer era Wolves de Nuno Espírito Santo.

Los ‘Lobos’ hacían su debut y se pasearon ante Newcastle, con un contundente 4-0, respaldando así la gran actuación que tuvieron la pasada temporada. Caracterizados por el poderío portugués en sus filas, el Wolverhampton salió a chocar con el City en busca de darle una gran alegría a todos sus hinchas, que se ilusionan todavía más con la consecución del título.

En un gran partido con Moutinho, Rui Patricio, Adama Traoré y Rubén Neves como figuras, igualaron 0-0 con Manchester City en los 90 minutos. Raheem Sterling había errado un penal en el primer tiempo, lo finalmente sería una señal de lo que sucedería en la tensa definición. Iklay Gündogan, David Silva y Lukas Nmecha fallaron para los celestes, mientras Danilo y Aleix García si celebraron.

Conor Coady y Max Kilman erraron para los Wolves, pero Ryan Bennett, Taylor Perry y Ruben Vinagre acertaron, lograron así la victoria. El trabajo a largo plazo de Nuno Espírito Santo se ve coronado con un título, así sea de carácter amistoso. Ahora queda enfocarse en el debut por la fase preliminar de la Europa League, torneo donde intentarán una larga permanencia.

En tanto, el Manchester City se mantendrá en Asia para disputar un par de amistosos antes del inicio oficial del fútbol en Inglaterra, donde serán protagonistas del partido de apertura: ante Liverpool por la Community Shield. Un partidazo que promete muchas emociones.

