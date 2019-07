Real Madrid vs Arsenal EN VIVO vía Directv Sports: por la International Champions Cup 2019

Real Madrid vs Arsenal EN VIVO vía Directv Sports | este martes 6:00 p.m. (hora peruana) por la International Champions Cup 2019. El encuentro se disputará en el Estadio FedEx Field de Landover y también será transmitido por la señal de Fox Sports, DAZN, Movistar+ y ESPN. Además, podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El nuevo Real Madrid de Zinedine Zidane no ha tenido el inicio más auspicioso, puesto que cayó derrotado de forma contundente ante el Bayern Múnich (1-3) en su debut por la Champions Cup. Las nuevas caras del equipo todavía no han podido brillar, aunque el joven brasileño Rodrygo se encargó de regalar una verdadera perlita al ejecutar a la perfección un tiro libre, para el único gol merengue.

La oncena inicial ante el campeón alemán sería el equipo titular del Real Madrid para la temporada que iniciará oficialmente en las próximas semanas. El belga Eden Hazard compartió ataque con Karim Benzema y Marco Asensio, todavía mostrando falta de conexión, aunque se debe tener en cuenta que era el primer partido en tiempo reglamentario que disputaron. ¿Habrá mayor cohesión?

En tanto, el Arsenal si empezó de gran forma sus primeros amistosos de preparación en busca de su mejor forma para la Premier y Europa League que disputarán. El equipo que dirige Unai Emery lleva dos victorias en la misma cantidad de juegos por la Champions Cup, aunque es preciso mencionar que el equipo principal todavía no ha mostrado su mejor cara. Hasta ahora, los juveniles brillaron.

La victoria sobre el Bayern Múnich (2-1) tuvo a Alexandre Lacazette, Pierre Emerick Aubameyang y Mesut Özil en el equipo principal, pero Joe Willock y Edward Nketiah se llevaron los elogios, el último anotando el gol de la victoria. Y después, en la goleada 3-0 sobre la Fiorentina, anotó un doblete y Willock selló, aunque con los referentes siendo más partícipes. Una buena combinación a futuro.

