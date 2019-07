Juventus vs Inter EN VIVO por la International Champions Cup

International Champions Cup 2019 EN VIVO | Juventus vs Inter de Milán se enfrentarán este miércoles 24 de julio a las 6:30 de la mañana en el Estadio Olímpico de Nanjing: el derby 'italiano' será una de las principales atracciones del choque por el torneo internacional.

Habiendo perdido en la fase final del duelo ante el Tottenham, gracias a una audaz jugada de largo alcance de Harry Kane, Juventus buscará iniciar su campaña de pretemporada al vencer a sus rivales de la Serie A, el Inter de Milán, que también participará en este partido.

A pesar de haber llegado como favorita, Juventus no pudo sustentar su etiqueta ante los Spurs el pasado domingo. No obstante, terminaron con la tenencia mayoritaria de la posesión, aunque no dominaron como su entrenador lo requería.

Allenamento con i tifosi ⚪️⚫️ in serata a Nanchino. Le ultime e le 📷 qui : https://t.co/1zcpflzeUc pic.twitter.com/GMZLZHdVvq — JuventusFC (@juventusfc) 23 de julio de 2019

Por su parte, Inter fue superado por Manchester United. Sin embargo, a diferencia de la Juve, a pesar de no dominar, probablemente los pupilos de Antonio Conte merecían algo más. Los 'neoazurros' adoptaron un enfoque defensivo, lo que les impedía controlar realmente el juego, mientras que también obstaculizaba su capacidad para avanzar y crear oportunidades.

En poco más de 90 minutos de fútbol, ​​el Inter registró solo un disparo en la portería de Manchester United. En contraste, permitieron a sus oponentes acumular no menos de ocho tiros sobre Handanovic. Tales números no son exactamente favorables para este duelo.

El Inter puede imaginarse que les va mejor contra la oposición italiana, aunque su récord contra la 'Vieja Señora' no es exactamente impresionante. No ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos contra la Juventus y tampoco ha podido vencerlos desde San Siro desde 2012. Entre ese momento y el ahora, el Inter ha perdido cinco de los ocho partidos lejos de las comodidades del hogar.

Juventus vs Inter de Milán EN VIVO por la International Champions Cup | Probables alineaciones

Juventus: Gianluigi Buffon; Joao Cancelo; Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio; Miralem Pjanic; Blaise Matuidi, Emre Can; Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo y Mario Mandzukic.

DT: Maurizio Sarri.

Inter de Milán: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic; Esposito y Longo.

DT: Antonio Conte.

Juventus vs Inter de Milán Hora, fecha y Estadio

Hora: 6:30 a. m. (hora peruana).

Fecha: Martes 23 de julio de 2019.

Estadio: Estadio Olímpico de Nanjing.

Quién juega hoy y programación partidos hoy International Champions Cup | DIRECTV Sports EN VIVO

Esta noche se enfrentarán Juventus vs Inter de Milán por la International Champions Cup. Quien parte con leve ventaja es la 'Vieja Señora', aunque la visita intentará dar el golpe.

Qué canales transmitirán partidos hoy International Champions Cup EN VIVO partido Juventus vs Inter de Milán

Argentina: DIRECTV Sports.

Bolivia: DIRECTV Sports.

Brasil: TV Record.

Chile: DIRECTV Sports.

Colombia: DIRECTV Sports.

Ecuador: DIRECTV Sports.

Paraguay: DIRECTV Sports.

Perú: DIRECTV Sports.

Uruguay: DIRECTV Sports.

Venezuela: DIRECTV Sports.

Estados Unidos: ESPN Deportes.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y ONLINE el Juventus vs Inter de Milán por la International Champions Cup?

En Internet el duelo entre Juventus vs Inter de Milán por la International Champions Cup. Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.