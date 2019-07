Trézéguet es el flamante fichaje del Aston Villa para la Premier League 2019-20 [VIDEO]

El regreso a la Premier League de Inglaterra ha despertado con todo a la directiva del Aston Villa, que quieren especial protagonismo en el torneo y así mantener la categoría. La billetera está abierta y los refuerzos no tardaron en llegar, con una importante inversión en distintas líneas del equipo y hace unas horas se confirmó la contratación de Trézéguet.

¿Quién es Trézéguet? Es un volante de gran crecimiento, que ha venido brillando en el fútbol de Turquía, vistiendo la camiseta del Kasımpaşa. Su verdadero nombre es Mahmoud Hassan, tiene 24 años, posee la nacionalidad egipcia y maneja a la perfección la pierna derecha, aunque también ha destacado al usar su perfil zurdo. Sin duda, un fichaje que promete dar que hablar.

El traspaso de Trézéguet al Aston Villa tuvo un costo aproximado de 10 millones de euros, una buena cifra que es parte de los 111 millones que el club ha invertido hasta ahora. Y es que, el entrenador Dean Smith y su asistente John Terry han visto por conveniente traer a hombres de peso para las distintas líneas, además de mantener a quienes llegaron para la Championship en calidad de préstamo.

Mahmoud Hassan mostró mucha emoción al concretar su salto a una liga de alta competencia, donde su compatriota y compañero en la Selección de Egipto, Mohamed Salah, brilla. El delantero del Liverpool es un gran socio en el ataque de los ‘Faraones’, incluso compartiendo roles en la vuelta a un mundial (Rusia 2018) y en la última Copa Africana de Naciones.

We are delighted to confirm the signing of @Trezeguet from Kasimpasa for an undisclosed fee, subject to a work visa and international clearance.. ✍️



Full story 👉 https://t.co/oOgW3wP2Cs#WelcomeTrezeguet #AVFC pic.twitter.com/C2QghlFiaw