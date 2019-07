Premier League: Patrick Cutrone del Milan y Jesús Vallejo del Real Madrid jugarán con los Wolves [VIDEO]

La Premier League de Inglaterra 2018-19 fue muy disputada, con protagonistas inesperados que se fueron acoplando con el pasar de las fechas. El Wolverhampton fue una de las importantes sorpresas del competitivo torneo, quedando fuera del Top 6 habitual, pero logrando ocupar una casilla de clasificación a un torneo internacional: la etapa previa de la Europa League.

El mercado de verano pasado, luego de obtener el ascenso desde la Championship, los Wolves estuvieron muy activos, con una importante inversión con jugadores de amplia experiencia. El DT portugués Nuno Espírito Santo tuvo a un equipo maduro, pero fue apelando a jóvenes estrellas en la recta final, lo que se ve reflejado en las primeras incorporaciones ahora: Jesús Vallejo y Patrick Cutrone.

La presencia del defensor español Jesús Vallejo ya está asegurada, que viene desde el Real Madrid tras dos temporadas con mínima continuidad. Los Wolves aseguraron al prometedor futbolista con una cesión por un año, quien además ya posó con la nueva camiseta que defenderá, la cuarta en lo que va de su carrera: jugó en Real Zaragoza y Eintracht Frankfurt, además de los merengues.

Behind the scenes of @JesusVallejo's first day at Compton! #WelcomeVallejo



