Arsenal cerca de cerrar la contratación de Nicolás Pépé, que brilló en Francia [VIDEO]

Arsenal parecía volver a pasar desapercibido en el mercado de verano por el que atraviesa Europa actualmente, donde la mayoría de equipos se alista para el inicio oficial de los torneos. Sin embargo, luego de la primera y destacada campaña del club, bajo las órdenes del entrenador Unai Emery, la directiva se enfoca en traer refuerzos: esta vez tienen en mira a Nicolás Pépé.

Según los últimos rumores que llegan desde Europa, el delantero marfileño Nicolás Pépé está cada vez más cerca de unirse a las filas de los gunners. La última temporada vistiendo la camiseta del Lille en el Liga 1 de Francia hizo que el goleador de 24 años sea seguido de cerca por poderosos equipos en el viejo continente, pero finalmente la propuesta de los cañoneros sería la más atractiva.

Los números obtenidos por Nicolás Pépé en su segunda temporada son espectaculares, lo que se ve reflejado en la inversión que realizará Arsenal por ficharlo. En la 2018-19, el atacante anotó 22 goles en 38 encuentros (37 de titular) y sumó también un total de 11 asistencias. Su impresionante nivel hizo que Lille se ubique en la segunda posición de la liga de Francia, logrando boleto a Champions.

En total, el Arsenal ha propuesto un pago de 80 millones de euros por el pase de Nicolás Pépé a sus filas, con un contrato de 5 años. En primera instancia, el Napoli de Italia fungía como el interesado máximo, pero su menor oferta (hasta 76 millones de euros) y en un fútbol, en teoría, menos atractivo terminaron equilibrando la balanza a favor del importante equipo de la ciudad de Londres.

Arsenal tiene al mercado francés como la gran fuente de jugadores, siendo una muestra clara las últimas incorporaciones. El atacante Alexandre Lacazette (Olympique de Lyon), el mediocampista Mattéo Guendouzi (Lorient) y el defensor William Saliba (Saint-Étienne) defienden actualmente la camiseta de los gunners tras su paso por Francia. Nicolás Pépé se uniría a esta lista.

Arsenal have made a new move to sign Lille forward Nicolas Pepe, and are prepared to pay $89m [Report: @FabrizioRomano] pic.twitter.com/g2crhmsNM1