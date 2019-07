Perú vs Uruguay [EN VIVO] vía Movistar por los Panamericanos Lima 2019 en el Estadio San Marcos

La noche de este lunes, la Selección Peruana Sub 23 debuta en los Juegos Panamericanos enfrentando a Uruguay en el estadio San Marcos. Sigue EN VIVO ONLINE EN DIRECTO AQUÍ vía las señales de Latina, Movistar Deportes y DirecTV. Además, Libero.pe te traerá todos los detalles al instante.

Para su debut, Nolberto Solano ya tiene listo a su mejor equipo que saldrá en busca del triunfo sobre los charrúas. ‘Ñol’ apostará en el arco por Carlos Cáceda en el arco, mientras tanto, en la parte ofensiva, el técnico de la Selección Peruana tiene los goles asegurado pues su tridente ofensivo estará conformado por Kevin Quevedo, Andy Polar y el experimentado Mauricio Montes.

Previo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tanto Perú vs Uruguay disputaron una serie de amistosos para llegar en las mejores condiciones. Por un lado la Blanquirroja enfrentó a Sport Boys y Ecuador en el estadio San Marcos obteniendo como resultado ambos empates.

Mientras tanto, por el lado de Uruguay, vienen de golear 3-0 a la reserva de Sporting Crital disputado el último sábado en el predio de La Florida. Además, la mañana de este domingo, los charrúas volvieron a hacer fútbol en La Inmaculado. En los entrenamientos de hoy se ensayó remates de media distancia. El lunes la Celeste volverá a trabajar por la mañana.

¿Cómo se define al campeón de Fútbol Masculino de los Juegos Panamericanos 2019?

De cada grupo, avanzarán los dos primeros a semifinales y el ganador de cada llave se instalará a la gran final. Las fechas definidas para estas dos instancias son el 7 de agosto entre el 1° A vs 2° B y 1° B vs 2° A. Además, la final será el 10 de agosto entre el ganador 1 vs ganador 2.

Perú vs Uruguay EN VIVO | alineaciones por los Juegos Panamericanos 2019

Perú: Carlos Cáceda, Eduardo Rabanal, Aldair Fuentes, Jefferson Portales o Gianfranco Chávez, Carlos Huerto, Jesús Pretell, Jordan Guivin, Edhu Oliva, Kevin Quevedo, Andy Polar y Mauricio Montes.

Todos somos uno al momento de vestir la 'blanquirroja'. Hoy más que nunca: ¡Siempre Arriba Perú! 🇵🇪⚽ pic.twitter.com/YvCgEe3euH — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 28, 2019

Uruguay:

Calendario de Uruguay en los Panamericanos 2019

Uruguay vs Perú | 29/7 - 22:30 h (Uy)

Uruguay vs Jamaica | 1/8 - 19:30 h (Uy)

Uruguay – Honduras | 4/8 - 19:30 h (Uy)

Perú vs Uruguay | 29/7 8:30 hra peruana

Perú vs Honduras | 1-8 8:30 hra peruana

Perú vs Jamaica | 4-8 8:30 hra peruana

Perú vs Uruguay EN VIVO | horarios del mundo para VER GRATIS los Juegos Panamericanos 2019

Perú: 20:30 p.m.

Argentina: 22:30 p.m.

Chile: 21:30 p.m.

Uruguay: 22:30 p.m.

México: 20:30 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 21:30 p.m.

España (martes 20): 3:30 a.m.

Dónde ver Latina, Movistar y TV Perú EN VIVO Perú vs Uruguay | Canales TV

DirecTV Sports Perú: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV Perú: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Claro TV: Canal 2.

Movistar TV Perú Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Best Cable: Canal 2.

Star Globalcom: Canal 11.

Cablemas: Canl 2 (HD).

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD)

Globalcom: Canal 3.