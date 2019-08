El comentario de Klopp que molestó a Guardiola en la previa de la Community Shield

Más picante no puede estar la previa de la Community Shield. El Manchester City y el Liverpool disputarán el primer título de la temporada en Inglaterra y Jurgen Klopp quiso 'picar' a su rival con un comentario en referencia a los millones que se gasta en cada mercado de fichajes.

"Parece que hay cuatro clubes en el mundo que pueden hacerlo constantemente y el resto no nos podemos comparar con ellos. Manejan el mercado a su antojo y viven en la tierra de la fantasía", expresó el DT del Liverpool.

La respuesta de Pep Guardiola fue inmediata. En una conferencia de prensa, el técnico del Manchester City dejó en claro que Jurgen Klopp y el Liverpool son los menos indicados para hacer un reclamo de ese tipo.

"¿Si me molesta? Por supuesto que me molesta porque no es cierto que gastamos 200 millones en cada mercado de pases. Eso no es cierto, es Liverpool, 'nunca caminarás solo', no es un equipo chico, es Liverpool", afirmó el entrenador español.

En esa misma línea, Guardiola recordó que la temporada pasada "gastamos 17 en un solo jugador" y que su mayor desembolso fue hace dos años y por una poderosa razón: "Fue porque agarré un equipo con 10 u 11 futbolistas de más de 30 años. Había que hacerlo".

El DT del Manchester City no se quedó corto y recordó el fuerte desembolso de su rival hace un año. "Liverpool gastó más de 200 millones la última temporada y no puede hacerlo en esta. Es lo mismo", sentenció.

Ahora bien, ¿cuánto llevan invertidos el Manchester City y el Liverpool para la presente temporada? El campeón de la Premier League hizo tres fichajes a razón de 90 millones de euros, repartidos en 70 por Rodri, 12 por Angeliño y 8 por el arquero estadounidense Zack Steffen. Vale decir que el último mencionado fue cedido a préstamo al Fortuna Düsseldorf. El campeón de la Champions League, por su parte, apenas hizo un fichaje: el del prometedor defensa holandés Sepp van den Berg por 1,9 millones de euros.

¿Cuándo se jugará la Community Shield 2019?

El Manchester City vs Liverpool por la Community Shield 2019 se disputará el próximo domingo 4 de agosto en el Estadio Wembley. El partido se disputará desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2.

¿Qué es la Community Shield?

Es un trofeo anual disputado en Inglaterra a beneficio de diversas organizaciones de caridad inglesas. Es una especie de Supercopa tradicional entre el campeón de la Premier League y el de la FA Cup. A diferencia de una Supercopa, en caso un club haya ganado el doblete, no es el subcampeón de la FA Cup el que tiene derecho a jugar este trofeo, sino el subcampeón de la Premier League. Así, se entiende porque el Liverpool jugará esta 'final' ante el Manchester City, campeón del triplete local en Inglaterra.