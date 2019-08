Pogba se negó a viajar a Cardiff y solo piensa en el Real Madrid

Se decía que Paul Pogba no había viajado con el resto del plantel a Cardiff, donde el Manchester United jugará un amistoso ante el AC Milan, por una lesión muscular. Pero todo ello sería una mentira.

Pues, el francés decidió no subirse al avión porque no quiere volver a enfundarse la 'mica' del United y solo pide que lo dejen fichar por el Real Madrid. Los 'Red Devils' no están dispuestos a desprenderse de su máxima figura.

Según desvela 'Daily Mail', Paul Pogba se negó a viajar a Cardiff porque no quiere volver a defender los colores del Manchester United. Por su cabeza solo está estampar su firma por el Real Madrid, escuadra que lo pone de prioridad por encima de Donny van de Beek.

Es preciso menciona que los ingleses ya sabían de su posición, pues el propio galo le comunicó al noruego Ole Gunnar Solskjær—en el último entrenamiento— que no jugaría el amistoso ante el AC Milan.

El United, en su intento de maquillar las cosas, informó que su ausencia se debía a molestias musculares. Sin embargo, 'Daily Mail' desvela que el principal motivo fue por su descontento con la directiva.

Como se sabe, el combinado 'merengue' no baja los brazos y luchará hasta el último día (2 de septiembre) para hacerse con los servicios del 'Pogboom', quien no ha podido encontrar su lugar en el Old Trafford.

EL DATO:

Paul Pogba jugó en las filas de la Juventus, donde marcó 34 goles en 178 cotejos.