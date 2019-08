Real Madrid: Van de Beek no bloquea fichaje de Pogba y aparece una tercera opción para la volante

Los amistosos de pretemporada dejaron en evidencia la falta de frescura en la volante del Real Madrid. El rendimiento de Luka Modric y Toni Kroos han dejado muchas dudas y, ante este escenario, Zinedine Zidane apretó a la dirigencia por la llegada de Paul Pogba.

Ahora bien, Florentino Pérez no piensa igual que Zidane y no considera a Paul Pogba como el jugador idóneo y necesario para darle un plus al mediocampo del Real Madrid. Y mucho menos el presidente del club madrileño piensa que el francés valga los 150-200 millones que piensa pedir el Manchester United por su salida.

En las últimas horas, el Real Madrid ha acelerado por una opción que gusta a la Dirección Deportiva y un poco menos a Zinedine Zidane. Hablamos del holandés Donny van de Beek, figura del Ajax y cuyo precio rondaría los 60 a 70 millones de euros.

Según 'MARCA', el posible fichaje de Van de Beek no cierra las puertas a Paul Pogba, siempre que el Manchester United baje sus enormes pretensiones por el futbolista francés.

De acuerdo al medio español, en caso darse la llegada de Pogba al Real Madrid, es posible que un peso pesado de la plantilla puede salir del club para equilibrar las cuentas y cumplir con el Fair Play Financiero.

Ahora bien, desde Portugal sostienen que el plan B a Paul Pogba se llama Bruno Fernandes siempre y cuando el fichaje de Donny van de Beek no se caiga. El volante del Sporting de Lisboa ha sido relacionado en los últimos días con el Manchester United y el Tottenham, pero ninguna oferta de dichos clubes ingleses se ha acercado a los 70 millones de euros que pide el club portugués por dejar salir a su capitán.

El mediocampista portugués ha sido uno de los nombres propios del fútbol europeo en la última campaña gracias a sus 32 goles y 18 asistencias. Además, ya se volvió indiscutible en su selección, con la que se coronó en la UEFA Nations League.

Paul Pogba, el gran deseo de Zinedine Zidane para el Real Madrid

Desde su anterior etapa en el Real Madrid, Pogba fue el gran objetivo de Zidane para el medular. La dirigencia madrileño no quiso hacer el esfuerzo y finalmente fichó por el Manchester United. Tres años después, 'Zizou' insiste en el fichaje de su compatriota, pero la directiva nuevamente pone peros al gran deseo del francés.