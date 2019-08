PSG campeonó en la Supercopa de Francia y Mbappé 'botó' a Neymar de la celebración [VIDEO]

PSG alcanzó un nuevo título: se coronó campeón de la Supercopa de Francia luego de vencer por 2-1 a Rennes en la mañana del sábado 3 de agosto. Los goles que permitieron la victoria del equipo de Thomas Tuchel fueron obras de Kylian Mbappé y Ángel Di María.

Por su parte, Rennes descontaría con Adrien Hunou, quien había adelantado para los suyos a los 13 minutos del juego. No obstante, el entrenador alemán puso toda su artillería y ello terminó siendo fundamental para alcanzar un nuevo trofeo.

En el marco de las celebraciones, los jugadores de Paris Saint-Germain empezaron a realizar sus respectivas vivas, así como la disposición para inmortalizar el momento en una fotografía que quedará para la posteridad, sin embargo, ocurrió un incidente.

Sucede que Neymar, quien no fue tomado en cuenta para este cotejo por Tuchel, debido a que mantiene en vilo su continuidad en el Paris Saint-Germain, se unió al festejo de sus compañeros, empero jamás pensó que Mbappé lo 'echaría' de lugar.

El brasileño, previamente, había tenido un pequeño 'roce' con mediocampista italiano Marco Verratti, quien al parecer le reclamaba por haberlo pisado. Esto generó que Neymar decida cuestionar su aseveración, pero no imaginó que intervendría Mbappé.

Kylian - campeón del Mundo con Francia en Rusia 2018 y una de las figuras de Paris Saint-Germain - decidió empujarlo a un lado y así evitando su presencia de la fotografía tras conquistar la Supercopa, no obstante, esbozó una sonrisa que lo delataría de su buena relación con el sudamericano.

De manera automática, Neymar volvió a hacerse presente y formó parte de la placa que quedará en los recuerdos de PSG. Eso sí, aún falta definir si el seleccionado de Brasil permanecerá en Francia o continuará con su deseo de volver a FC Barcelona.

Bajo este panorama, Mbappé reveló lo que le mencionó al brasileño: no quiere que se vaya. "¿Neymar? No quiero que se vaya, quiero que se quede con nosotros. Ya lo he discutido con él. Tenemos una relación basada en el respeto y la honestidad, y como lo respeto y admiro mucho, le dije lo que pensaba de su situación", refirió.