Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY viernes 9 de agosto del 2019

Partidos de HOY viernes 9 de agosto, transmisión fútbol EN VIVO. La agenda futbolística se encuentra distribuida en los encuentros referidos a Premier League, Liga MX, Liga 1 de Francia, Copa de Alemania y más.

PARTIDOS DE HOY | VIERNES 9 DE AGOSTO

El primer encuentro por la Premier League, tendrá a dos de sus mejores clubes en una exposición de talento deportivo innato de cada futbolista. El encuentro entre Liverpool y Norwich City promete ser el arranque ideal para lo que será la temporada de Premier League.





Liga 1 de Francia

La Liga 1 de Francia contará con dos grandes exponentes de puro fútbol. Monaco y Olympique Lyonnais pondrán la cuota deportiva en esta importante liga.

Monaco vs. Olympique Lyonnais

Liga MX

La liga mexicana es sin duda una de las más pasionales en el mundo, por ello, ver cada uno de sus encuentros es todo un lujo. Hoy es el turno de seis grandes exponentes del deporte rey: Morelia que se enfrentará ante el siempre potente Monterrey, Veracruz que le hará frente a Atlas y Tijuana quien piensa arrebatarle la victoria a Pumas UNAM. Sin lugar a dudas, una jornada espectacular para poder disfrutar del buen fútbol.

-Morelia vs. Monterrey

-Veracruz vs. Atlas

-Tijuana vs. Pumas UNAM

COPA DE ALEMANIA

Una jornada potente es la que hoy se vivirá desde Alemania. Uerdingen se enfrentará ante Borussia Dortmund, sin duda un partido complicado. Por otro lado, Sandhausen se verá las caras ante Borussia M'gladbach y por otro lado, Ingolstadt se enfrentará ante Nurmberg.

-Uerdingen vs. Borussia Dortmund

-Sandhausen vs. Borussia M'gladbach

-Ingolstadt vs. Nürnberg

