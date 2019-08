Claudio Pizarro, segundo jugador más longevo en anotar en la Copa de Alemania

A sus 40 años, Claudio Pizarro demuestra que sigue más vigente que nunca. En su última temporada como profesional, el delantero peruano del Werder Bremen se estrenó con un doblete ante el Atlas Delmenhorst.

A una semana del estreno de la Bundesliga, la temporada en el fútbol alemán arrancó con la primera ronda de la Copa de Alemania y a Claudio Pizarro le tocó esperar por su oportunidad en el banco de suplentes.

Ahora bien, ni bien recibió la confianza de Florian Kohfeldt el peruano facturó con goles. Tres minutos después de su ingreso, Claudio Pizarro anotó el 5-1 en el área chica. Seis minutos después, llegó el doblete personal del peruano.

El peruano recibió en 3/4 de cancha, condujo el balón hacia el sector izquierdo, se dio media vuelta para superar a un rival y clavó su disparo en el segundo palo. El balón estrellado en el palo para posteriormente inflar las redes rivales no hizo más que darle más emoción a la conquista.

El doblete anotado por Claudio Pizarro extendió su racha de 20 a 21 temporadas seguidas anotando en el fútbol europeo. Un récord envidiable para cualquier goleador que se precie.

En la Copa de Alemania, Claudio Pizarro también inscribió su nombre. A sus 40 años, el peruano se volvió en el segundo futbolista más longevo en anotar un gol. Solo Karl Lambertin (récord en 1980 con SpVgg Frechen contra Bünder SV) lo supera con 44 años.

40 - With 40 years, 10 months and 7 days @pizarrinha is the second oldest scorer in @DFB_Pokal history! Only Karl Lambertin (1980 for SpVgg Frechen against Bünder SV) was older in a cup goal (over 44 years). Icon. @werderbremen_EN #SVASVW #DFBPokal pic.twitter.com/OJtxHLYF0w