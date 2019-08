Chelsea y la última vez que le ganó al United en Old Trafford por Premier

El Chelsea se medirá fuerzas esta mañana (10:30 a.m.) ante el Manchester United por la fecha 1 de la Premier League. Los “Blues” no le pueden ganar a los “red devils” desde el 2013 cuando su actual entrenador, Frank Lampard, aún le pegaba a la pelotita.

El popular equipo de Londres afrontará por primera vez— desde hace siete temporadas— un partido sin Eden Hazard, quien fichó por el Real Madrdi. ¿Se sentirá su ausencia?

El cuadro londinense no solo tiene una cuenta pendiente con sus hinchas luego de quedar a 26 puntos del “City”, vigente campeón inglés, sino también de poder sumar en Old Trafford, una plaza que no pueden ganar en Premier desde hace seis años.

La última vez que festejaron a domicilio en liga fue el pasado 5 de mayo de 2013, cuando los “Blues” vencieron 1-0 a los “Red Devils”. Aquella vez estaba en cancha Frank Lampard, ahora técnico del Chelsea. Ya van seis partidos sin celebrar.

De otro lado, el United saldrá a matar para así comenzar con el pie derecho. El DT Ole Gunnar Solskjær pondrá toda la carne al asador en busca de los primeros tres puntos y dejar en claro que los “Diablos” son los que mandan en el “Teatro de los sueños”.

EL DATO:

Harry Maguire y Aaron Wan-Bissaka, flamantes fichajes del United, serán de la partida en el once de Solskjaer