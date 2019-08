Hermana de Neymar a hinchas del PSG: "¡Monstruos desagradables!"

Neymar y los hinchas del PSG rompieron relaciones. Los ultras del cuadro parisino decidieron atacar con todo tipo de insultos al crack brasileño que se negó a participar del juego de este domingo 11 de agosto ante el Nimes Olympique en medio de su posible fuga con rumbo al Real Madrid o Barcelona.

La primera reacción en defensa de Neymar, llegó de parte de su propia hermana Rafaella en Twitter. Ella se mostró muy indignada por la posición de la simpatizantes del PSG.

"¡Qué monstruos desagradables e irrespetuosos de los humanos son! Ustedes desearían seguir teniendo a mi hermano Neymar en su equipo. No ganarán nada sin él", respondió Rafaella en Twitter.

WHAT A DISGUSTING AND DISRESPECTFUL HEAPS OF HUMAN Y’ALL ARE! You wish you still had my brother at your team. You will win nada without him. F*ckers https://t.co/VzOvHx2O3S