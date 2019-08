Centurión y la bronca de nunca acabar con Eduardo Coudet: "me insultaba en pleno partido" [VIDEO]

Desde México, Ricardo Centurión rompió su silencio y habló de su salida de Racing Club, club que aún dueño de su pase, y su bronca con el técnico Eduardo Coudet en pleno partido contra River Plate en el Monumental.

"Hizo dos cambios en el partido y yo sentía que iba a ser el tercero.Cuando voy con la mejor, me dice: '¿Qué estás cagado?'. No me lo preguntó bien, no me lo dijo en buen tono. Yo no le quise meter leña al fuego. Siguió con gestos. Ahí es cuando aparece Leo Sigali, que le dice que parara un poco. Seguía insultándome y diciéndome cosas. Por eso, lo saco, expresó Ricardo Centurión a Fox Sports Argentina.

"Cuando da la charla en el entretiempo, yo no lo miraba. Estaba con cara de ojete. Yo no lo disimulaba. Tendría que haber hecho otra cosa. Yo jamás voy a estar cagado (...). River tiene los vestuarios separados y ya con las pulsaciones a mil después del partido, la mejor decisión que tomó él fue no cruzarme. Ya entrando, les dijo a los dirigentes "es el o yo, sino en conferencia yo me voy". No me dejó una opción para que me quedara en el plantel. Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a Milito a las doce de la noche", agregó el exjugador de Racing Club.

Ricardo Centurión no se olvidó de lo futbolístico y también criticó al equipo por el juego del partido ante los "Millonarios" en el Monumental de Núñez.

"No pateamos al arco ese día.Yo pensé que con el 0-2, cerraba el partido y no me ponía. Salimos con dos cinco de marca. Nunca habíamos jugado con dos cinco de marca y justo con River fuimos a especular", sentenció el ex Racing Club.

DATO: Ricardo Centurión está a préstamo en San Luis de México.

Información vía Fox Sports Argentina [Twitter]