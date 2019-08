Cristiano Ronaldo marca diferencias con Lionel Messi: "Yo he ganado Champions con clubes diferentes"

Cristiano Ronaldo remarcó nuevamente distancias con su rival de siempre, Lionel Messi. El genio portugués alabó al astro argentino, sin embargo, dejó claro quién es el mejor en el fútbol actual, esto en una entrevista para el servicio de Streaming DAZN.

La cadena deportiva DAZN anunció en los próximos días el estreno del documental ‘The Making Of’ un producto audiovisual de tres capítulos protagonizadas por Cristiano, Messi y José Mourinho, por lo que en la antesala del lanzamiento, el delantero de la Juventus brindó una interesante entrevista.

'CR7' consideró a la 'Pulga' “un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año", pero también dejó claro su apreciación sobre qué lo que los diferencia a ambos.

Para el delantero portugués el palmarés de ambos es muy distinto, pues asegura que mientras que 'Lio' lo gana todo con el Barcelona, él gana Champions con diferentes clubes.

"La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubs diferentes y también he ganado la Champions League con clubs diferentes. He sido el máximo goleador de la Champions League seis veces seguidas (...) no hay muchos futbolistas que tengan cinco títulos de Champions", disparó el 'Comandante'.

Además de ello, el ex Real Madrid aseguró que detrás de su buen estado físico y grandes éxitos a sus 34 años, se encuentra un trabajo diario pues considera que cuesta mucho mantenerse mucho tiempo en la cúspide.

"Este cuerpo atlético y esbelto no cae del cielo. Lo digo en broma, pero es verdad. Tras los trofeos hay mucho trabajo", aseguró 'Cris' que ya se prepara con miras al inicio de la Serie A el sábado 24, en donde la Juventus debutará de visita ante el recién ascendido Parma.