Santos publicó mensaje de apoyo para el peruano Christian Cueva

Christian Cueva no pasa por su mejor nivel ni en lo deportivo ni en lo personal. Sobre lo futbolístico, el mediocampista no es tomado en cuenta por el técnico Jorge Samapoli, además, el director deportivo, Paulo Autori, fue claro al señalar que no está en los planes del comando técnico.

Sobre lo personal, Christian Cueva vive un momento de angustia pues su pequeña hija se encuentra delicada de salud, producto de ella, Gianna Pamela está internada en una incubadora en un hospital para la supervisión de especialistas.

Ante esta situación, Santos FC decidió mandarle un emotivo mensaje de apoyo al mediocampista peruano. “El club refuerza el mensaje de la nación santista para el futbolista Christian Cueva. Toda la energía positiva del mundo para que la querida Gianna Pamela, hija del peruano, se recupere lo más pronto posible para llenar de amor de su familia. #FuerzaCueva”, publicó el club brasileño.

Tras la publicación, inmediatamente los hinchas de Santos también se pronunciaron al respecto para hacerle sentir el apoyo total por el difícil momento en que se encuentra el mediocampista nacional. “Estamos contigo”, “Que Dios te de fuerzas para ti y toda tu familia”, “Tenemos que dejar de lado todo y pensar que Cueva también es humano. Que su hija tenga mucha salud y salgan de esa situación. Todo va estar ben”, fueron algunos de los comentarios.

O Santos FC reforça a mensagem da nação santista para o atleta Christian Cueva. Toda energia positiva do mundo para que a querida Gianna Pamela, filha do peruano, esteja recuperada o mais possível para curtir todo o amor de sua família. Conte com o Peixão! #ForçaCueva pic.twitter.com/sxlXnpZ3UL — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 15, 2019

Mientras tanto, la esposa y madre de los hijos de Christian Cueva también publicó un mensaje en sus redes sociales. Ahí en Instagram, Pamela López, dejó un mensaje invitando a la reflexión. “El amor no tiene precio. Dios tiene el control ¡Los amo! Gianna Pamela mi guerrera"

Mientras tanto, tras pasar unos días en Trujillo junto a su espejo a hijas, Christian Cueva se reintegró hoy a los entrenamientos de Santos FC a la espera de resolver su situación futbolística. Por lo pronto, a enfocarse en recuperar el gran nivel que muestra en la Selección Peruana.