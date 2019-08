Christian Cueva: Metz de Francia retira su interés por el volante de la Selección Peruana

Christian Cueva vive un presente nada alentador en el plano futbolístico. El volante de la Selección Peruana no ha tenido minutos en el campo tras la Copa América 2019 -hace un mes-, Santos FC ya anunció su salida y ahora se suma que el FC Metz retiró el interés que tenía para ficharlo. Conoce los detalles a continuación.



El periodista Joris Crolbois, del medio RMC Sports, dio a conocer que el Metz ya dejó de tener en su radar a Christian Cueva, ello por su elevado precio en el mercado. Además, el equipo galo decidió priorizar un refuerzo en la zona ofensiva.

"No llegará porque es demasiado caro por el club. Si viene un delantero, será un delantero experimentado", publicó a través de Twitter.

Es importante recordar que Christian Cueva está valorizado en cerca de 7 millones de euros. No obstante, el precio no corresponde al nivel de juego que 'Aladino' desempeña en la actualidad, ya que no ha tenido minutos en Brasil desde la final de la Copa América 2019.

Duro presente de Cueva en Santos

El volante de la Selección Peruana no vive un presente alentador, ya que el directivo de Santos FC, Paulo Autori, confirmó en una conferencia que el jugador peruano ya no está en los planes del equipo.

“Sampaoli ya ha hablado con Christian Cueva y Bryan contando la realidad. Nadie está aquí para simpatizar con la opinión pública”, señaló Autori.

¿Cuál fue el último partido de Cueva en Santos?

El último partido oficial de Christian Cueva con el Santos data del 26 de mayo en el empate sin goles frente al Inter de Paolo Guerrero.