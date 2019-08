Christian Cueva, del cielo al infierno en menos de cinco años

Christian Cueva, un “10” que llegó a tocar el cielo en Sao Paulo a pasar a la lista de los traspasos que han fracasados en el Santos FC. Un genio que no ha podido consolidarse en el extranjero y de no concretarse la oferta del Metz se la pasaría deshojando margaritas.

Atrás quedó aquel volante que tenía un brillo especial y se diferenciaba del resto, ese que la rompía en el balompié peruano y emigró por primera vez —con 21 años— al fichar por el Unión Española de Chile.

Dicho traspaso se dio allá por el 2013, cuando “Aladino” vivía un momento de dulzura. Pero su magia nunca se vio en Unión Española (ningún gol en 16 cotejos) y eso se reflejó cuando lo mandaron a la filial del conjunto “mapocho”.

Pese a que no tuvo un buen comienzo de año, a mediados del mismo aterrizó en el Rayo Vallecano. Al igual que en Unión Española, el volante tuvo mayor protagonismo en el equipo “B”, donde disputó 11 partidos; en el “A” apenas dos.

En 2014, Cuevita volvió al fútbol peruano para defender los colores de Alianza Lima. Tras su grandes actuaciones con el conjunto blanquiazul, el centrocampista nacional llegó al Toluca (2015), donde sumó seis dianas en 49 cotejos.

El “Tri” vio el potencial del “10” y no dudó en ficharlo. Quizá la mejor versión del peruano se vio en el Sao Paulo: 20 tantos en 87 encuentros, aunque problemas extradeportivos obligaron al club a venderlo. Pasó al Krasnodar de Rusia, siendo uno más del plantel. Lo mismo pasó con el Santos, que quiere desprenderse de “Cuevita”.

Paulo Autuori, director deportivo del “Peixe” ha confirmado que no tiene más en sus planes a nuestro compatriota. El Metz es el único equipo interesado por “Aladino”, pero no está del todo seguro por apostar en un futbolista que no ha podido brillar afuera.

EL DATO:

El Santos exige la suma de US$ 7.8 millones de para dejar libre a Cueva, quien podría llegar al Metz de la Ligue 1.