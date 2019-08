Los grandes favoritos en los torneos europeos para la temporada 2019/20

Los torneos de Europa están muy cerca de comenzar, aunque algunos de ellos ya iniciaron, como es el caso de Francia, liga que disputan Miguel Trauco y Cristian Benavente, quienes llegaron en la presente temporada.

Ligue 1

No obstante, la predominancia del Paris Saint-Germain hará difícil su estadía en el vigente campeón del Mundo. Nantes FC mostró cosas interesantes en la campaña pasada, pero estaría destinada a pelear un cupo a la Europa League. Por su parte, el Saint-Étienne intentará recuperar su estirpe ganadora: es uno de los históricos de Francia.

No obstante, la presencia de Olympique de Marsella y del Lyon, así como la del Mónaco, podría ser un factor determinante para que el torneo de Francia recobre esa importancia perdida en los últimos años.

📋 Así se juega la Fecha 2 de la #Ligue1Conforama ⚽🇫🇷



Hoy tenemos #OLSCO y el domingo se cierra con el 4° #SRFCPSG en 2019 👊💥

LaLiga

En España, Real Madrid, como de costumbre, es el club que mejor se ha reforzado para la presente temporada 2019/20. Las contrataciones de Jovic, Hazard, Mendy suponen al equipo de Zinedine Zidane como 'fijo' para quedarse con el torneo español, y así acabar con la supremacía de FC Barcelona.

Pero en la vereda del frente aparece Lionel Messi, quien a sus 32 años continúa estando vigente para la alegría de los hinchas 'blaugranas'. Los directivos del Camp Nou quieren 'recuperar' a Neymar para volver a juntar el tridente letal de hace dos temporadas: Suárez-Messi-Neymar.

Finalmente, Atlético de Madrid se quiere meter los 'palos'. El equipo de Diego Simeone dio una verdadera 'catana' a Real Madrid en uno de los últimos amistosos disputados. Su principal figura es Joao Félix, quien es considerado el nuevo 'Cristiano Ronaldo'.

¿Cuál es tu camiseta preferida de #LaLigaSantander? 🔝

Bundesliga

Claudio Pizarro continúa haciendo historia en el campeonato alemán tras renovar por una temporada más con Werder Bremen. Sin embargo, será muy difícil que el cuadro 'lagarto' pueda hacerle frente al poderío de Bayern Münich.

Los 'bávaros' intentarán - nuevamente - doblegar a sus rivales y consagrarse campeón una vez más. No obstante, al frente tendrán a Borussia Dortmund quien perdió de manera increíble el título de Liga en la campaña pasada. Van por su revancha.

Munich, Bavaria 📍



The home of the champions 🍺

Premier League

Este sábado iniciará una temporada más de la Premier League. Manchester United intentará recuperar el trono perdido de la mano de Ole Gunnar Solskjaer, sin embargo, será difícil debido a las pocas incorporaciones que realizaron los 'Diablos': el más importante es el de Harry Maguire para reforzar la zaga.

Por su parte, Liverpool quiere ir por su revancha: se le escapó el título en el última ante Manchester City. Aunque el gran problema que presenta Jurgen Klopp es las pocas variantes que tiene en ofensiva: depende mucho de su tridente Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino.

Finalmente, Manchester City con Josep Guardiola, así como Chelsea con Frank Lampard, asoman como importantes competidores en la Premier League. El entrenador español se quedó con el sinsabor de la Champions League, mientras que 'Frankie' quiere hacer historia con los 'blues'.

Serie A

Juventus tiene todas las de ganar en el Calcio. Ahora dirigido bajo la tutela de Maurizio Sarri, a la 'Vieja Señora' solo le falta consolidarse en la Champions League. Es una deuda pendiente no solo para la institución de Turín, sino también para Cristiano Ronaldo.

Tendrá como principales rivales a Nápoli e Inter de Milán, quien podría llevarle grandes problemas: Antonio Conte asumió las riendas de los 'neoazzurros' y su última contratación es Romelu Lukaku.