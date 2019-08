Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO ONLINE partidos de hoy juegan este sábado desde las 10:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio de Balaídos en el debut de ambos en la Liga Santander. Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: por la fecha 1 de la Liga Santander

EN VIVO Real Madrid vs Celta de Vigo ONLINE | este sábado 17 de agosto ambos equipos hacen su debut por la fecha 1 de la Liga Santander. El duelo está pactado para las 10 a.m. (hora peruana) en el Estadio de Balaídos y será transmitido EN DIRECTO vía DirecTV Deportes y Bet365. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles e incidencias con el minuto a minuto por Líbero.

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO | Hasta que llegó el día. El elenco dirigido por Zinedine Zidane acaparará la atención del mundo cuando debute de visita con la única consigna de dejar a un lado de las críticas y conseguir los tres puntos.

Real Madrid no tuvo una buena temporada e incluso en uno de sus duelos amistosos recibió una fuerte goleada por el Atlético de Madrid lo que generó molestias en los hinchas merengues que esperan ver a un cuadro blanco sólido en todas sus líneas.

Para este duelo, la principal baja que tendrá el Real Madrid es la de uno de sus recientes fichajes de la temporada: Eden Hazard. El belga sufrió una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo y será baja entre tres y cuatro semanas.

Pero Zidane sabe que tiene plantel como para superar la adversidad y echará mano de jugadores jóvenes y experimentados. Además, el DT francés convocó a James Rodríguez y Gareth Bale e incluso podrían ser titulares.

Días atrás, el colombiano y el galés estaban con pie y medio fuera del Real Madrid. Sin embargo, Zidane tomó la decisión de tenerlos en cuenta para esta temporada en donde buscará volver a tener el protagonismo tanto en España como en Europa.

Por el lado del local, Celta de Vigo confía en hacerse fuerte de local y ante su público. Los dirigidos por Fran Escribá buscarán cortar la mala racha de no ganarle al Real Madrid desde la temporada 2013-14.

O fútbol volve a casa e queremos aproveitar para agradecer a tódolos celtistas o voso incrible apoio.



Mención especial a @SCV1923, @FdPcelta e tódalas peñas coas que falamos para camiñar xuntos da man nesta nova e ilusionante tempada.



Señoras, señores... Isto comeza. ALA CELTA! pic.twitter.com/uevNYWQNFR — RC Celta (@RCCelta) August 16, 2019

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO | probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Militao, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco y Benzema.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Olaza; Brais Méndez, Lobotka, Pape Cheikh, Denis Suárez; Iago Aspas y 'Toro' Fernández.

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO | Horarios en el mundo

09:00 am horas en México

10:00 am horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:00 am horas en Venezuela, Bolivia

12:00 p.m. horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)



Real Madrid vs Celta de Vigo | EN VIVO | Guía de Canales

Albania SuperSport 2 Digitalb

Argelia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Andorra beIN Sports 1

Angola SL4G, SuperSport 7 Africa

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Armenia Сетанта Спорт

Aruba DIRECTV Sports Caribbean

Australia beIN Sports 1, Kayo Sports, beIN Sports Connect

Austria DAZN

Azerbaiyán Сетанта Спорт

Bahamas DIRECTV Sports Caribbean

Bahréin beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Barbados DIRECTV Sports Caribbean

Bielorrusia Сетанта Спорт

Bélgica Play Sports 3

Benín SL4G, SuperSport 7 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Bosnia-Herzegovina SportKlub 2 Serbia

Botsuana SL4G, SuperSport 7 Africa

Brasil Fox Play Brazil, Fox Premium

Brunei beIN Sports Connect, beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect Malaysia

Bulgaria Sport+ HD, MAX Sport 4

Burkina Faso SuperSport 7 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique, SL4G

Burundi SuperSport 7 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique, SL4G

Camboya beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect

Camerún Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 7 Africa, SL4G

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Cape Verde SuperSport 7 Africa, SL4G, Canal+ Sport 3 Afrique

República Centroafricana SuperSport 7 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique, SL4G

Chad beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 7 Africa, SL4G

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China iQiyi, Guangdong Sports Channel, PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Comoras SuperSport 7 Africa, SL4G

Congo Canal+ Sport 3 Afrique, SL4G, SuperSport 7 Africa

RD del Congo SuperSport 7 Africa, SL4G

Islas Cook Sky Sport 7 NZ

Costa Rica Sky HD

Cote D'Ivoire SL4G, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 7 Africa

Croacia Sportklub 2 Croatia

Curacao DIRECTV Sports Caribbean

Chipre PrimeTel

República Checa DIGI GO, Digi Sport 1

Dinamarca Strive Sport

Yibuti SL4G, beIN Sports HD 3, SuperSport 7 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique, beIN SPORTS CONNECT

República Dominicana Sky HD

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Egipto beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

El Salvador Sky HD

Guinea Ecuatorial SL4G, SuperSport 7 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Eritrea SuperSport 7 Africa, SL4G

Estonia Сетанта Спорт

Etiopía SL4G, SuperSport 7 Africa

Fiyi Sky Sport 7 NZ

Finlandia C More Suomi, C More Sport 1

Francia beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Gabón SL4G, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 7 Africa

Gambia SuperSport 7 Africa, SL4G, Canal+ Sport 3 Afrique

Alemania DAZN

Ghana SuperSport 7 Africa, SL4G, Canal+ Sport 3 Afrique

Guatemala Sky HD

Guinea SL4G, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 7 Africa

Guinea-Bissau SL4G, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 7 Africa

Honduras Sky HD

Hong Kong Now Player, Now Sports 2

Hungría Spíler Extra, Spíler2

Islandia Stöð 2 Sport 2

Indonesia beIN Sports Connect Indonesia, beIN Sports 1 Indonesia

Internacional Facebook Live, Bet365

Irán beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Iraq beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Italia DAZN

Japón DAZN, WOWOW

Jordania beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Kazajstán Сетанта Спорт

Kenia SL4G, SuperSport 7 Africa

Kiribati Sky Sport 7 NZ

Corea del Sur SPOTV ON 2

Kuwait beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Kirguistán Сетанта Спорт

Laos beIN Sports Connect, beIN Sports 1 Thailand

Letonia Сетанта Спорт

Líbano beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Lesoto SL4G, SuperSport 7 Africa

Liberia SuperSport 7 Africa, SL4G

Libia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Lituania Сетанта Спорт

Macao iQiyi

Antigua República Yugoslava de Macedonia SportKlub 2 Serbia

Madagascar SuperSport 7 Africa, SL4G

Malaui SuperSport 7 Africa, SL4G

Malasia beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Malí Canal+ Sport 3 Afrique, SL4G, SuperSport 7 Africa

Malta TSN3 Malta, GO TV Anywhere

Marshall Islands Sky Sport 7 NZ

Mauritania Canal+ Sport 3 Afrique, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Mauricio SL4G, SuperSport 7 Africa

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Moldavia Сетанта Спорт

Monaco beIN Sports 1

Montenegro SportKlub 2 Serbia

Marruecos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Mozambique SuperSport 7 Africa, SL4G

Myanmar Skynet Sports 2

Namibia SuperSport 7 Africa, SL4G

Nauru Sky Sport 7 NZ

Países Bajos Ziggo Sport Voetbal

Nueva Zelanda beIN SPORTS 1 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand, Sky Sport 7 NZ, SKY Go NZ

Nicaragua Sky HD

Níger Canal+ Sport 3 Afrique, SL4G, SuperSport 7 Africa

Nigeria Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 7 Africa, SL4G

Niue Sky Sport 7 NZ

Noruega Strive Sport

Omán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Palau Sky Sport 7 NZ

Palestinian Territory beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Filipinas beIN Sports 1 HD

Polonia nc+ GO, Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport Online, Canal+ NOW

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Qatar beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Rumania Telekom Sport 1 Romania, Look Plus, Digi Sport 1 Romania

Rusia Sila TV, Матч! Футбол 1, Матч! Игра

Ruanda SuperSport 7 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique, SL4G

Samoa Sky Sport 7 NZ

Sao Tome And Principe SuperSport 7 Africa, SL4G

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Senegal SL4G, SuperSport 7 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique

Serbia SportKlub 2 Serbia

Seychelles SuperSport 7 Africa, SL4G

Sierra Leona Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 7 Africa, SL4G

Singapur beIN Sports Connect Singapore, beIN Sports Malaysia

Eslovaquia DIGI GO, Digi Sport 1

Eslovenia Sportklub 3 Slovenia

Islas Salomón Sky Sport 7 NZ

Somalia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Sur África SL4G, SuperSport 7, SuperSport Maximo 2

Sudán del Sur SuperSport 7 Africa, beIN Sports HD 3, SL4G, beIN SPORTS CONNECT

España Movistar Laliga, Movistar+, MiTele En Vivo

Sudán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Suazilandia SuperSport 7 Africa, SL4G

Suecia Strive Sport, C More Play, C More Fotball

Suiza DAZN

Siria beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Tayikistán Сетанта Спорт

Tanzania SL4G, SuperSport 7 Africa

Tailandia beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect

Togo SL4G, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 7 Africa

Tonga Sky Sport 7 NZ

Trinidad y Tobago DIRECTV Sports Caribbean

Túnez beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Turquía Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey

Turkmenistán Сетанта Спорт

Tuvalu Sky Sport 7 NZ

Uganda SuperSport 7 Africa, SL4G

Ucrania OLL.tv, Futbol 1

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Uzbekistán Сетанта Спорт

Vanuatu Sky Sport 7 NZ

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Yemen beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Zambia SuperSport 7 Africa, SL4G

Zimbabue SuperSport 7 Africa, SL4G

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Celta de Vigo, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.