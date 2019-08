Boca Juniors vs Aldosivi [TNT Sports EN VIVO] Ver gratis Superliga

TNT Sports EN VIVO Boca Juniors vs Aldosivi ONLINE vía FOX Sports 2 Partido de hoy Superliga Argentina | Xeneizes y Tiburones chocarán este domingo 18 de agosto (8.00 p.m. - hora de Buenos Aires) en el Estadio La Bombonera por la fecha 3 de la Superliga Argentina 2019. Sigue MINUTO a MINUTO con los canales, los horarios y los videos de los golpes por Libero.pe.

Tras caer eliminado a manos de Almagro por penales en la Copa Argentina, Boca Juniors tuvo una semana muy complicada a pesar del debut soñado del italiano Daniele de Rossi. Ante Aldosivi es necesario obtener los tres puntos para tranquilizar a la afición en La Bombonera.

En lo que respecta a la Superliga Argentina, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro suma un empate -sin goles- frente a Huracán y una victoria (2-0) sobre Patronato en calidad de visitante.

Boca Juniors tiene a Daniele De Rossi y Franco Soldano como los reemplazos ideales a los ex Xeneizes, Cristian Pavón (Ángeles Galaxy) y Darío Benedetto (Marsella).

Por este motivo, Boca Juniors no contempla reservar a sus figuras pues necesita recuperar terreno en la tabla de posiciones de la Superliga Argentina y así enfrentar con mayor motivación y sin presiones el duelo del miércoles frente el LDU de Quito por la Copa Libertadores.

Aldosivi, por su parte, apenas suma un punto en la tabla de la Superliga Argentina. Necesita dar el 'batacazo' en La Bombonera para evitar problemas en la tabla del torneo argentino.

A qué hora juegan Boca Juniors vs Aldosivi en Buenos Aires por TNT Sports

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

México (Noroeste): 3.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

España: 12.00 a.m. (lunes 19 de agosto)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 a.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Italia: 12.00 a.m. (lunes 19 de agosto)

Francia: 12.00 a.m. (lunes 19 de agosto)

Alemania: 12.00 a.m. (lunes 19 de agosto)

Portugal: 12.00 a.m. (lunes 19 de agosto)

Holanda: 12.00 a.m. (lunes 19 de agosto)

Inglaterra: 12.00 a.m. (lunes 19 de agosto)

Qué canal transmite GRATIS Boca Juniors vs Aldosivi EN VIVO Superliga Argentina vía TNT Sports

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, TNT Sports y FOX Play Sur.

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur.

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur.

Brasil: Fox Sports 2 Brazil.

Barbados: FOX Play Sur.

Belice: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Curacao: FOX Play Sur.

República Dominicana: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Ecuador: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Guatemala: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

México: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Panamá: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Internacional: Fanatiz International y Bet365.

Dónde ver TNT Sports EN VIVO Boca Juniors vs Aldosivi por Superliga | Canales TV

Andina: Canal 201 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 6 y Canal 61 (HD)

Telecentro: Canal 207

DirecTV Sports: Canal 603 (SD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD)

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

TeleRed: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD)

Express Cablehogar: Canal 113 (Digital) y Canal 813 (HD)

Cabletel: Canal 214 (HD)

Cablevideo Digital: Canal 140 (SD)

Supercanal: Canal 608 (HD)

Del Viento TV: Canal 530 (HD)

Gigared: Canal 219 (HD)

CCC: Canal 265 (Digital) y Canal 1511 (HD)

El Cuatro: Canal 625 (HD).

Bahía Visión Color: Canal 107 (HD). Canal 1 y Canal 116 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 1 y Canal 116 (HD)

Ushuala Visión: Canal 639 (HD)

AVC Videocable: Canal 275 (HD)

TelViso: Canal 1126 (HD)

Cable 10: Canal 925 (HD)

TVCOA: Canal 110 (SD) y Canal 1110 (HD)

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

Cómo ver TNT FOX Sports 2 EN VIVO Boca Juniors vs Aldosivi | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Boca Juniors vs Aldosivi: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

Boca Juniors: 1.46

Empate: 3.91

Aldosivi: 7.11

Casa de apuestas: Inkabet

Boca Juniors: 1.50

Empate: 4.10

Aldosivi: 7.75

Casa de apuestas: Te Apuesto

Boca Juniors: 1.43

Empate: 3.75

Aldosivi: 6.50

Casa de apuestas: Betsson

Boca Juniors: 1.49

Empate: 4.05

Aldosivi: 6.72

Casa de apuestas: bet365

Boca Juniors: 1.45

Empate: 4.00

Aldosivi: 7.50

Alineaciones y Formaciones probables EN VIVO Boca Juniors vs Aldosivi

Boca Juniors: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Alonso, Mas, Marcone, De Rossi, Villa, Tevez, Obando, Soldano.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Aldosivi: Pocrnjic; Iñiguez, Galeano, Miers, Villalba; Martínez, Gil Romero, Gino; Rincón o Burbano, Pérez y Solís.

Entrenador: Gustavo Álvarez.