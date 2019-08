LaLiga: Torneo y 'máquina' generadora de millones [ESPECIAL]

SI hay una liga en el mundo capaz de despertar distintas emociones en los aficionados y provocar un inacabable debate sobre qué equipo es mejor que otro o cuál gastó más en fichajes, esa es sin duda alguna la española.

La Liga es por hoy —junto a la Premier League— el fútbol más atractivo que existe no solo por la dinámica, rapidez y estética que se visualiza en cada terreno de juego, sino también por la cantidad de estrellas que posee, siendo la más brillante de todas la del astro azulgrana Lionel Messi.

El argentino es el emblema del balompié español al pulverizar casi todos los récords habidos y por haber, así como equiparar y hacer más interesante la pelea —mano a mano— por títulos entre Barcelona y Real Madrid en la última década.

Pero esta temporada la “Pulga” no está solo en España. Esta vez se le han sumado cracks de la categoría de Eden Hazard y Joao Félix, quienes amenazan con convertirse en el nuevo rey del país ibérico.

Y, si bien es cierto que La Liga es llamativa por la calidad de futbolistas que tiene, también lo es por el partido aparte que se juegan en los escritorios, donde se mueven varios millones.

En este nuevo curso los clubes —salvo Athletic de Bilbao— han gastado un total de ¡1 418 781 416 de dólares! (más de mil millones) Una alucinante cifra que está al alcance de muy pocas competiciones. La Liga de las estrellas ya se inició hace unos días y promete seguir reclutando adeptos. ¿Y tú, ya eres uno de ellos?

GASTOS DE CLUBES EN FICHAJES

Real Madrid: 338,4 mll. US$

Barcelona: 282,9 mll. US$

Atlético de Madrid: 269,6 mll. US$

Sevilla: 167,5 mll. US$

Real Betis: 97,6 mll. US$

Valencia: 69,9 mll. US$

Celta:23,7 mll. US$

Real Sociedad: 23,3 mll. US$

Leganés: 22,7 mll. US$

Espanyol: 20,5 mll. US$

Eibar: 18,9 mll. US$

Villarreal: 15,8 mll. US$

Osasuna: 14,8 mll. US$

Levante: 13,9 mll. US$

D. Alavés: 11,8 mll. US$

Getafe: 9,9 mll. US$

Granada: 7,9 mll. US$

Mallorca: 5,5 mll. US$

Real Valladolid: 1,1 mll. US$

Ath. Bilbao: 0 mll. US$

EL DATO

Real Madrid es el club que más veces gritó campeón (33). Lo siguen Barcelona (26) y Atl. de Madrid (10).