Marcelo le cierra la puerta a Neymar en el Real Madrid: "No hacen falta más refuerzos"

La Liga Santander 2019-2020 culminó su primera jornada con una nota aprobatoria para el Real Madrid tras vencer por 3-1 al Celta de Vigo. Los merengues arrancaron con pie derecho el torneo español y se posicionan en el primer lugar de la tabla.

Ante la posibilidad de incorporar nuevas estrellas al trece veces campeón de la Champions League, siendo uno de ellos Neymar, uno de sus compañeros de la selección, Marcelo se pronunció sobre el momento que vive el astro del PSG, mientras que consideró que "el equipo es bueno y que no hacen falta refuerzos".

"Ha aprendido a vivir con las críticas" y es el mismo futbolista el que "sabe mejor que nadie cuándo estoy en buena forma y cuándo no. Las críticas no me importan", declaró el '12' del Real Madrid acerca de 'Ney' para 'Sport Bild'.

Así mismo, Marcelo se siente preparado para los desafíos que debe afrontar el Madrid en esta temporada, sobretodo después de la edición pasada, donde no consiguieron La Liga, la Copa del Rey, ni la Liga de Campeones.

"Desde que estoy aquí me han enseñado a luchar por todo. Pelearemos por la Liga, la Champions y la Copa", para después advertir que "cada año es más difícil ganar la Champions. En todos los países los clubes trabajan para ir hacia arriba", señaló el lateral.

Real Madrid sumó su primer triunfo en la Liga Santander y buscará mantenerse en la senda cuando se enfrente por la segunda jornada contra el Real Valladolid el sábado 24 de agosto (12:00 p.m.) en el Estadio Santiago Bernabéu.