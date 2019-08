PSG rechaza última oferta del Barcelona por fichaje de Neymar

Neymar parece convertirse en solo un sueño de verano para el FC Barcelona. La directiva blaugrana lanzó su última oferta la cual consistía en acordar la cesión del brasileño bajo opción de compra obligatoria por un monto de 160 millones de euros. Sin embargo, el PSG la ha rechazado de forma contundente y solo esperan un cantidad similar a 220 millones de euros.

"RAC1", de España, y "Le Parisien", de Francia, coinciden con la misma información sobre el frustrado intento del Barcelona para hacerse con los servicios de Neymar luego de fracasar la primera oferta donde ofrecieron a Philippe Coutinho -ahora en Bayern Múnich- y a Iván Rakitic más 40 millones de euros para convencer al PSG.

El jeque Nasser Al-Khelaïfi, dueño del PSG, no contempla la idea de prestar a Neymar al Barcelona pese a la obligación de compra y los millones que ofrece al Barcelona. El jugador llegó para reforzar el equipo por 220 millones de euros apenas hace dos años.

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1 El PSG ha rebutjat la proposta del Barça d'una cessió amb opció de compra per Neymar. El club francès demana una quantitat més elevada pels dos conceptes. El Barça entén aquesta negativa com a part de la negociació i espera ara que el PSG mogui fitxa. pic.twitter.com/5a5SUniUyV

Además, la directiva del PSG debe también acelerar las negociaciones para comprar a otro jugador que sea el relevo de Neymar, pues solo quedan 12 días para el cierre del mercado. La idea del club francés esta temporada se enfoca en ganar la Champions League.

Cabe mencionar que el PSG todavía se encuentra en la lupa de la UEFA por el sonado tema del "Fair Play Financiero" que ocasionó el fichaje de Neymar y Kylian Mbappé por lo que la oferta del FC Barcelona ha sido totalmente descartada y no figura como tema de opcións para los bolsillos franceses.

El FC Barcelona estaría planeando una nueva estrategia que consiste en contar el apoyo de la empresa Nike, que viste a Neymar, para solventar el dinero que desea el PSG con la venta de sus camisetas en un plazo corto. La idea no parece nada mal, pero el tiempo se agota.

Neymar: imprensa espanhola diz que o PSG recusou hoje uma oferta do Barcelona de empréstimo com obrigação de compra por 160 M€. Totalmente esperado. Como escrevi no domingo, o clube francês até já aceita um empréstimo, mas a obrigação precisa ser de no mínimo 220 M€