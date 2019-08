River vs Cerro [EN VIVO] Ida de cuartos de final de la Libertadores 2019

Fox Sports EN VIVO River vs Cerro ONLINE | Este jueves 22 de agosto chocan por ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. El duelo está pactado para las 5:15 p.m. (hora peruana) en el Monumental de Núñez y será transmitido EN DIRECTO vía Facebook Watch para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

River Plate quiere extender su buen momento de forma y raza copera a costa de Cerro Porteño. El equipo de Marcelo Gallardo, vigente campeón de la Copa Libertadores, afronta con mucha ilusión y determinación la ida de los cuartos en busca de un triunfo que allane su pase a las semifinales.

El 'Millonario' llega de golear por 6-1 a domicilio a Racing Club en una de las mejores exhibiciones futbolísticas en el ciclo Gallardo. River Plate desnudó las falencias del campeón del fútbol argentino y en apenas tres minutos, con balones al espacio, le endosó una de las goleadas más dolorosas de la historia a uno de sus rivales de siempre.

Aunque Marcelo Gallardo no ha querido adelantar la alineación (el argentino es de los que piensan que mantener esa duda en el rival es un factor a favor), el once que presentaría River Plate sería el mismo que goleó a Racing Club en el Cilindro de Avellaneda.

El único con chances de desplazar a alguno de ese bloque sería Lucas Pratto, recién recuperado de una fisura en el sacro. Ahora bien, el nivel mostrado por Matías Suárez y Rafael Borré ha sido impresionante en los últimos juegos y su continuidad en el once se antoja como una mejor idea que forzar al 'Oso'.

¿Tendrás ausencias River ante Cerro? Sí. Javier Pinola, uno de los centrales indiscutibles, seguirá siendo baja en el 'Millonario' por una lesión en el bíceps femoral derecho que se resintió la semana pasada.

Paulo Díaz, convocado por primera vez para un partido oficial con el Más Grande. 🇨🇱💪🏼#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/e0RBJezoMc — River Plate (@RiverPlate) August 20, 2019

En la vereda del frente, Cerro Porteño quiere dar otro golpe en la Copa Libertadores 2019 tras eliminar a San Lorenzo en octavos de final. Además, Miguel Ángel Russo puede preciarse de conocer bien al conjunto argentino, al que enfrentó en la fase de grupos con Alianza Lima.

En esa misma línea que su compatriota Gallardo, el DT de Cerro Porteño no quiso revelar el once que presentará en el Monumental de Núñez. “Dudas no tengo. Lo definimos mañana, como lo venimos haciendo. El que viene está en condiciones de jugar”, sostuvo.

Miguel Ángel Russo, que apenas perdió un duelo y ganó 5 de los 10 partidos que lleva como técnico del club paraguayo, confía en los suyos y su preparación para el partido. “También tenemos jugadores importantes que deben estar preparados. Valoro mucho lo nuestro, en silencio, pero estamos convencidos de lo que podemos hacer”, indicó.

¡Buen día Pueblo Azulgrana! 🔵🔴



El Ciclón rumbo a Buenos Aires 🛫🇦🇷#LaVidaPorLosColores 🌪 pic.twitter.com/c93ujb3pce — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) August 21, 2019

Tal cual River Plate, Cerro Porteño no podrá contar con su hombre más experimentado en la zaga. Hablamos de Marcos Cáceres, que sufrió una rotura fibrilar en el último partido de su equipo y cuyo puesto en el once lo ocupará Juan Patiño, uno de los recién llegados al conjunto paraguayo.

Aunque River Plate es el vigente campeón de la Copa Libertadores y llega en un gran estado de forma, en Cerro Porteño existe confianza en el comando técnico de Miguel Ángel Russo (campeón del torneo con Boca en el 2007) y un plantel que ya supo imponerse a rivales de la talla de San Lorenzo, Nacional de Uruguay y Atlético Mineiro de Brasil.

River vs Cerro EN VIVO | Alineaciones probables

River Plate: Armani, Montiel, Rojas, Martínez Quarta, Casco, De la Cruz, Pérez, Palacios, Fernández, Suárez, Borré.

Cerro Porteño: Carrizo, Candia, Patiño, Amorebieta, Arzamendia, Ruiz, Villasanti, Aguilar, Carrizo, Larrivey, Haedo Valdez.

