Cristiano Ronaldo y su principal deuda con Juventus desde su fichaje

El hambre de gloria no tiene límite para Cristiano Ronaldo y al parecer tampoco cuenta con fecha de caducidad. El atacante portugués no se conforma con todo lo conseguido a lo largo de su carrera y quiere prevalecer en la élite del fútbol por varios años más.

El campeón de la Liga de Naciones con la selección lusa reconoció que “podría acabar mi carrera la próxima temporada, pero también puedo jugar hasta los 40 ó 41. No sé, lo que siempre digo es que hay que disfrutar el momento”.

CR7 sabe todo lo que puede dar con sus 34 años, pero también es consciente que mantiene una deuda con la Juventus desde su incorporación en la temporada 2018-19. Cristiano consiguió todo con el Manchester United, desde el 2003-04 al 2008-09, y el Real Madrid, desde el 2009-10 al 2017-18, sin embargo, con la “Vieja Señora” solo ha podido alzar dos títulos hasta el momento.

En la pasada campaña, Ronaldo se coronó campeón con el elenco “bianconero” de la Serie A y de la Supercopa de Italia. No obstante, el cinco veces Balón de Oro falló en su intento de conseguir la Champions League, tercero con otro club y sexto en toda su carrera, y la Copa de Italia tras caer en cuartos de final ante el Atalanta.

Así mismo, el capitán de la selección portuguesa no ha podido obtener los ansiados reconocimientos individuales como el Balón de Oro o The Best desde que se convirtió en jugador de la Juventus.

Con el inicio de la Serie A 2019-20 a la vuelta de la esquina, donde chocará con el Parma este sábado, CR7 tendrá una nueva oportunidad para extender su legado en otro grande de europa, el fútbol español e inglés ya lo vivieron y ahora podría ser el turno de la italiana para gozarlo.