CR7 manda un contundente mensaje por los incendios en la Amazonía

El desastre natural que viene atacando la Amazonía no le es indiferente a la estrellas del balompié. Esta vez fue el turno de Cristiano Ronaldo, quien a través de sus redes sociales hizo un llamado a tomar conciencia de lo que sucede en nuestro planeta.

El artillero de la Juventus, que conoció Brasil durante su participación con Portugal en el Mundial 2014, se caracteriza por solidarizarse con este tipo de gestos, los mismo que son muy comentados en las redes sociales.

"La selva amazónica produce más del 20% del oxígeno del mundo y se ha estado quemando durante las últimas 3 semanas. Es nuestra responsabilidad ayudar a salvar nuestro planeta. #PrayForAmazonia", publicó CR7 en Twitter.

En el aspecto deportivo, el luso junto al plantel de la 'Vecchia Signora' continúa poniéndose a punto para el debut en el Calcio de este fin de semana, ante Parma, a las 11:00 a.m. en el estadio Ennio Tardini.

La escuadra turinesa tendrá una baja inesperada: su técnico Maurizio Sarri no estará en el banco de suplentes por una pulmonía.

The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q