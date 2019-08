¿Le bajó el dedo? Zidane se manifestó sobre el posible fichaje de Neymar al Real Madrid

Lo negó. La novela sobre el nuevo destino del brasileño Neymar parece de nunca acabar. Cuando se acerca cada vez más al Barcelona, llega una oferta del Real Madrid y hasta de Juventus por hacerse con los servicios del astro.

Por ello, el entrenador del cuadro blanco, Zinedine Zidane, fue consultado por la prensa española en la conferencia previa a su duelo ante Valladolid por LaLiga Santander. El estratega francés mostró su incomodidad por este tema señalando que hablará de él cuándo sea jugador del Real Madrid.

"Los jugadores que tengo son los que están aquí. Hasta el día 2 puede pasar de todo como en todos los clubes. Alguno se puede ir y alguno venir. Quiero que llegue el día 2 para que estas preguntas no se hagan más. Estamos centrados en el partido del sábado", indicó Zidane.

Sin embargo, a pesar de la incomodidad mostrada respecto al tema Neymar, Zidane volvió a ser consultado sobre el brasileño dejando otra contundente respuesta: "La única cosa que puedo decir es que estoy aquí para hablar de los jugadores que tengo. Es lo que me motiva. Tengo un partido el sábado y hasta el día 2 todo el mundo seguirá hablando de ello. No sé qué va a pasar, pero sí sé que tenemos un partido importante".

KEYLOR SE QUEDA

Por otro lado, en los últimos días ha surgido un rumor en España sobre una posible partida de Keylor Navas. El portero costarricense habría pedido su salida ante las pocas chances en el primer equipo blanco por la presencia del belga, Thibaut Courtois.

"No contemplo la salida de Keylor. Es un jugador del Real Madrid, importante. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. No contemplo la posibilidad de que se vaya. Keylor Navas está aquí y lo de fuera no lo podemos controlar. Quiere jugar y demostrar que es muy bueno como los demás y trabaja en este sentido y eso es lo más importante para un entrenador”, señaló el francés.