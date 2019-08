¡ÚLTIMO MINUTO! PSG definió el futuro de Neymar

El futuro de Neymar parece estar definido luego de las conversaciones que tuvo la directiva del Paris Saint Germain con la gente de Barcelona. Y el propio técnico parisino, Thomas Tuchel, fue el encargado de anunciar la noticia.

“Ha entrenado toda la semana con el grupo y ha estado muy bien por lo que físicamente está preparado para jugar”, señaló el DT sobre la posibilidad que el brasileño inicie las acciones este domingo ante el Toulouse.

“La situación entre Neymar y el club ahora mismo no es clara, si esta no se aclara mañana no jugará”, reveló el estratega con conferencia de prensa ante la decena de preguntas relacionadas al caso del brasileño.

“Yo lo que he dicho es que para jugar mañana su situación tiene que estar aclarada”, puntualizó Tuchel, quien está preocupado porque la fecha pasada el PSG cayó ante Rennes.

El alemán no quiere darse más lujos dejando fuera de lista a Neymar, pero tiene que lidiar con la postura de la directiva parisina que le ha pedido no utilizarlo hasta que defina su situación. Todo hace indicar que el brasileño no continuará en PSG.

Según Jugones, Neymar quiere cobrar 35 millones de euros netos por temporada, por lo que los clubes interesados deberían desembolsar el doble de dinero para hacer frente los impuestos de su salario. La operación se iría así a los 350 millones de euros, pues "Ney" solicita un contrato para las próximas cinco temporadas.