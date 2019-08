Real Madrid no fichará a Neymar en este mercado, según el Transistor

¿Neymar no jugará en el Real Madrid? José Ramón de La Morena, periodista de "El Transistor" de Onda Cero, reveló que el club conocido como la "Casa Blanca" no podrá pagar el megasalario del brasileño, cerca de los 37 millones de euros (47 millones de dólares), y que no ha enviado a ningún agente a París, Francia, para negociar su traspaso con la directiva del PSG.

"El Real Madrid ahora mismo no tiene intención de fichar a Neymar; la alta ficha del jugador y sus últimas lesiones echan para atrás el interés madridista", explicó De La Morena.

Sabia decisión del Madrid. Jugadorazo, si, pero lleva dos años con la cabeza más fuera que dentro del fútbol. Y su prioridad es volver algún día al Barça. El Madrid no se puede gastar 200 kilos en alguien así. Bueno, poder si puede, pero no creo que deba. https://t.co/kB9O3GuuVa — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 22, 2019

"El Real Madrid lleva desde el domingo buscando portero porque Keylor Navas se quiere ir al ver que no va a ser titular; la posible salida de Keylor al PSG no está vincula con Neymar. El PSG solo ha mostrado interés este verano por Vinicius y Keylor Navas", añadió.

Cabe mencionar que José Ramón de La Morena ha podido entrevistar en reiteradas ocasiones a Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid.

Neymar todavía sigue en la agente del Barcelona y la Juventus. Sin embargo, se cree que aún continuará su carrera con el PSG.